來台外籍生擁多語言優勢 布吉納法索工程師成功創業

外交部推動人才媒合計畫，於7月8日至8月8日期間推出「邦交國與新興市場線上人才媒合會」，與臺灣企業及在臺外商攜手合作，如南緯實業、興科、艾司摩爾(ASML)等公司，提供工作與實習機會給邦交國及新興市場留學生，替企業與在臺留學人才搭建媒合橋樑。

求職學生只需備妥履歷，依網站指示登錄求職資料，媒合平台將提供海外及在臺工作或實習機會，讓來自拉丁美洲、非洲及中東等國家學生，可留在臺灣實習工作，亦可回到母國在臺灣企業工作。

來自布吉納法索的 Amon Bazongo，旅居臺灣10年間不僅在陽明交通大學完成巨量資料管理學院的學位，更曾任職於能源公司和軟體公司，同時間也與朋友經營探討創新創業的社群，並且創辦一間位於非洲的軟體公司。Amon Bazongo表示，一開始因為文化與語言隔閡在臺灣找工作並不順利，但鎖定與個人目標契合的公司後，他透過人力銀行網站、社群平台等管道投遞履歷，建立人脈，順利找到適合自己的工作。

有了在能源業當海外業務的經驗及AI 工程師的背景，Amon因看見非洲醫療保健服務長期存在的巨大差距，他帶著在臺灣累積的經驗回到非洲，開啟他的AI智慧醫療創業計畫。Amon建議在臺灣的非洲學生或外籍生，都應試著在臺灣找工作，擁有海外工作經驗對個人未來職涯發展不僅有幫助，在海外工作產生的人脈連結更是經常會在意想不到的時候幫你一把。

另一位在臺生活6年的巴拉圭籍Joshua，畢業於臺大農經系，目前任職於食品公司。Joshua同樣表達「有異國工作的經驗，對未來工作經歷都會有所提升」，而在臺灣工作的經驗讓他觀察到，不同於拉美企業快速的決策文化，亞洲企業對決策前的研究與防範相當謹慎，有雙邊文化參考，讓他經驗值提升不少。

Joshua也提及因為自己具有西語、英語與中文的多語言優勢，在跨國企業的職場發展亞洲與拉丁美洲市場相當有幫助，不僅可以在台灣與國際市場連結；未來，他期待能協助巴拉圭、甚至是拉丁美洲的經貿交流，與臺灣有更多互動。

已成功在臺灣創業的Martha，在臺期間就讀銘傳大學攻讀國際貿易碩士學位。來自拉丁美洲的她，因熱愛甜食也深愛臺灣的美食多樣性，萌生自己創業想法，因而創辦了「Sweet Tooth by Martha」甜點品牌。

喜歡甜點的Martha，在臺留學期間也因為發現臺灣有許多美食，因而創立了自己的甜點品牌「Sweet Tooth by Martha」。(數位外交協會提供)

Martha表示，創業初期曾因語言溝通受到阻礙，但隨著朋友的互助，及積極參與特色市集行銷自己的品牌，漸漸地開拓知名度。因為有在美國、臺灣及不同地區的生活經驗，Martha的甜點可看到許多國家的味道縮影，例如打奶香杯子蛋糕口味、特雷絲蛋糕與米布丁等甜點，都吸引不少喜愛甜點的食客。

隨著越來越多友邦及新興市場朋友成功在臺創業與就業的例子，以及對在臺生活經驗肯定，外交部也舉辦「友邦產品創意行銷暨創業競賽」，希望促進我國及在臺留學生專業能力與創意交流。該競賽開放社會人士、公司行號，或學生組隊參賽，針對適合行銷兩國市場產品或產業，提出創意行銷或商業經營模式，預計社會組將評選出3名、學生組14名，總獎金新臺幣75萬元。