快訊

莫德納、AZ疫苗開放第二劑接種！指揮中心：急迫出國者可提早打

中元普渡可辦！指揮中心：遶境進香遊行則不開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初入職場總被叫「菜鳥稱號」 她曝無奈心聲網反勸：好好珍惜

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友透露，自己剛進入職場工作，總被前輩、同事稱作「妹妹」，讓她有些無奈。 示意圖／ingimage
有網友透露，自己剛進入職場工作，總被前輩、同事稱作「妹妹」，讓她有些無奈。 示意圖／ingimage

6月畢業季落幕不久，不少畢業生陸續步入職場，除了得適應工作內容之外，如何經營與同事、上司之間的人際關係，也是一大學問。近日有網友就透露，自己初入社會不久，由於缺乏歷練，在公司總被大家稱作「妹妹」，讓她有些無奈，話題引發討論。

一名網友在網路論壇Dcard發文表示，自己近期剛從學校畢業，正式進入職場工作，但打從入職以來，就經常被年紀較大的同事稱作妹妹，雖然能理解新人在前輩眼中確實是張白紙、歷練不夠豐富，但她仍希望能盡快擺脫這份形象，並好奇詢問「有什麼好方法能夠讓同事慢慢改觀？」

文章曝光後，許多有相似感受的網友紛紛留言「其實蠻懂被叫妹妹的，好像很打雜的感覺」、「我也是被叫小妹，只有被老鳥使喚的命」、「甚至有共事三年不知道我名字，尷尬的喊那個妹妹，覺得超不尊重」、「我懂這個感覺，有種隨時都會被取代、可有可無的感覺」、「這樣叫像工讀生，以前實習才會被叫妹妹」、「無關年紀，還是互相尊重稱呼名字吧」。

但也有不少人認為「我被叫妹妹還蠻開心的，代表還算年輕」、「被認為年紀輕的好處是，會容忍你有犯錯的空間」、「我也都被叫妹妹，可是工作能力是同事公認很好的，都會找我幫忙」、「等主管叫名字的時候，事情通常都大條了」；還有過來人直呼「珍惜被叫妹妹的日子，過幾年就變姊」、「年紀越大越希望被這樣叫，能被叫妹妹剩不到幾年了」、「很好啊，我都被叫大姊」。

此外，部分內行網友則解釋「因為不熟叫不出名字，喊妹妹蠻正常的」、「很正常啊，不是因為你沒經驗，就是存粹這樣叫比較親切，順便省掉記名字」、「其實就是一個親切的叫法而已」、「公司流動率高，老鳥懶得記」、「相信我，願意叫妹妹真的是比較親切了，不然妳只會是『那個誰』」。

職場 Dcard 實習

延伸閱讀

聽障人士求職被要求給履歷 7個字回覆讓雇主爆氣：沒錢剛好

他進台積電10年想辭職卻離不開 網點出關鍵：回不去了

小資族問「放棄買房人生更快樂？」網喊不買也要做這件事

男錄取後又遭取消 老闆回覆理由讓網友怒：理由太瞎

相關新聞

初入職場總被叫「菜鳥稱號」 她曝無奈心聲網反勸：好好珍惜

6月畢業季落幕不久，不少畢業生陸續步入職場，除了得適應工作內容之外，如何經營與同事、上司之間的人際關係，也是一大學問。近日有網友就透露，自己初入社會不久，由於缺乏歷練，在公司總被大家稱作「妹妹」，讓她有些無奈，話題引發討論。

烟花颱風引發「居家上班工資怎麼算？」 勞工局給答案

台南市勞工局表示，今年疫情期間，部分企業實施分流（居家）工作的制度，因颱風烟花居家上班出勤管理及工資權益詢問電話相當多，...

男錄取後又遭取消 老闆回覆理由讓網友怒：理由太瞎

老闆面試員工時大多會以對方學經歷來作為錄取與否的依據，但有少數雇主會因為宗教命理因素來做判斷，一名女網友在《Dcard》發文替男友抱不平，她說男友面試一家公司，原本談妥7月26日上班，沒想到21日竟收到通知表示不錄取，詢問原因得到的答案讓人無言，貼文一出許多人直呼太誇張。

中彰投線上就業博覽會今登場 2.2萬職缺招手

隨防疫三級警戒即將降級，勞動市場拚復甦，由勞動部勞動力發展署舉辦、以中彰投地區的「職達就業通，徵鮮薪未來」為主題的線上徵...

中彰投線上就博會 2.2萬職缺徵才

勞動部勞動力發展署今起至8月20日，在「台灣就業通」平台舉行中彰投線上就業博覽會，徵才廠商共2600家，中部精密機械、光...

來當航海王！ 航運就業暨升學博覽會登場 月薪上看30萬

歡迎來當航海王！交通部航港局說，今以線上錄影方式宣布「2021交通部航港局航運產業線上就業暨升學博覽會」正式登場。該次博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。