初入職場總被叫「菜鳥稱號」 她曝無奈心聲網反勸：好好珍惜

6月畢業季落幕不久，不少畢業生陸續步入職場，除了得適應工作內容之外，如何經營與同事、上司之間的人際關係，也是一大學問。近日有網友就透露，自己初入社會不久，由於缺乏歷練，在公司總被大家稱作「妹妹」，讓她有些無奈，話題引發討論。

一名網友在網路論壇Dcard發文表示，自己近期剛從學校畢業，正式進入職場工作，但打從入職以來，就經常被年紀較大的同事稱作妹妹，雖然能理解新人在前輩眼中確實是張白紙、歷練不夠豐富，但她仍希望能盡快擺脫這份形象，並好奇詢問「有什麼好方法能夠讓同事慢慢改觀？」

文章曝光後，許多有相似感受的網友紛紛留言「其實蠻懂被叫妹妹的，好像很打雜的感覺」、「我也是被叫小妹，只有被老鳥使喚的命」、「甚至有共事三年不知道我名字，尷尬的喊那個妹妹，覺得超不尊重」、「我懂這個感覺，有種隨時都會被取代、可有可無的感覺」、「這樣叫像工讀生，以前實習才會被叫妹妹」、「無關年紀，還是互相尊重稱呼名字吧」。

但也有不少人認為「我被叫妹妹還蠻開心的，代表還算年輕」、「被認為年紀輕的好處是，會容忍你有犯錯的空間」、「我也都被叫妹妹，可是工作能力是同事公認很好的，都會找我幫忙」、「等主管叫名字的時候，事情通常都大條了」；還有過來人直呼「珍惜被叫妹妹的日子，過幾年就變姊」、「年紀越大越希望被這樣叫，能被叫妹妹剩不到幾年了」、「很好啊，我都被叫大姊」。

此外，部分內行網友則解釋「因為不熟叫不出名字，喊妹妹蠻正常的」、「很正常啊，不是因為你沒經驗，就是存粹這樣叫比較親切，順便省掉記名字」、「其實就是一個親切的叫法而已」、「公司流動率高，老鳥懶得記」、「相信我，願意叫妹妹真的是比較親切了，不然妳只會是『那個誰』」。