中彰投線上就業博覽會今登場 2.2萬職缺招手

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，好一點的放無薪假，但也有人失了業，或者找不到工作，一名網友在臉書貼出一張LINE對話截圖，有位聽障人士向他求職，但原PO請他先傳履歷，得到的答案卻讓他很無言，鄉民們看了痛批太誇張。

2021-07-22 16:28