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中彰投線上就業博覽會今登場 2.2萬職缺招手
隨防疫三級警戒即將降級，勞動市場拚復甦，由勞動部勞動力發展署舉辦、以中彰投地區的「職達就業通，徵鮮薪未來」為主題的線上徵才今登場，活動為期1個月，包括大立光電、友達光電、上銀科技等2600家企業、共釋出2萬2000個職缺，其中月薪達4萬元以上的職缺有近1500個。
發展署中彰投分署表示，本次徵才活動邀請中彰投地區廠商參與，參與企業包括「大立光電股份有限公司」、「上銀科技股份有限公司」及「友達光電股份有限公司」等約2600家企業釋出逾2萬2000個職缺，其中近1500個職缺月薪達4萬元以上，並持續釋出新職缺，提供多元選擇。
發展署說明，求職者只要加入台灣就業通網站會員，並於線上填寫求職履歷，活動期間在線上就業博覽會活動頁面瀏覽或搜尋所在地相關職缺，即可直接投遞履歷。
此外，考量疫情因素，企業現行多採取視訊面試取代實體面試，建議求職者視訊面試前，確保設備運作狀態，也可先找親朋好友測試網路穩定度、畫面清晰度及鏡頭畫面的環境是否整潔，當下才不會顯得手忙腳亂，平時也更可對鏡子練習臉部表情與肢體動作，實際面試中就不會顯得不自然。
發展署表示，台灣就業通網站提供多項求職資源，「職涯規劃」專區包括職涯測評、創業諮詢，還可直接預約Youth職涯線上諮詢，都可協助民眾職涯探索；「產業趨勢」專區則提供不同產業建議，協助民眾確定求職方向；「職場達人小撇步」訪問各領域達人、企業專訪。另外民眾也能運用發展署建置的勞動力發展數位服務平台進行線上學習，不受時間、地點等限制，提供服飾設計、金屬及機械加工多項免費課程。
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