男錄取後又遭取消 老闆回覆理由讓網友怒：理由太瞎

老闆面試員工時大多會以對方學經歷來作為錄取與否的依據，但有少數雇主會因為宗教命理因素來做判斷，一名女網友在《Dcard》發文替男友抱不平，她說男友面試一家公司，原本談妥7月26日上班，沒想到21日竟收到通知表示不錄取，詢問原因得到的答案讓人無言，貼文一出許多人直呼太誇張。

原PO表示男友是名設計公司現場管理工程師，7月中旬男友接到投遞履歷的設計公司通知面試，雙方交談甚歡，老闆還跟他要了LINE表示想參考一些作品，並且再次約7月20日做第二次面談，薪資、福利等細節也都已經談妥，但因為颱風逼近，於是通知男友7月26日報到上班。

原以為大勢已定，沒想到21日下午竟然收到公司人事用人力銀行網站通知「很抱歉，因詢問老師，最後決定不予錄取」，原PO男友回電但對方未接，於是傳LINE詢問老闆，沒想到得到的回覆讓他很傻眼。

從原PO貼出男友與老闆的對話截圖看到，男友先詢問「不好意思，原本談定下禮拜一進公司報到，請問是什麼原因突然未能錄取，能了解一下是什麼原因嗎？」結果老闆竟然回覆表示，「不好意思，因為忘了請示媽祖，後來又趕緊去問，祂說人可以但是比較不適合我們」，讓原PO看了無奈地說「好誇張！有人有錄取後，又被反悔的經驗嗎？」

貼文讓許多人直呼太扯，「認真的嗎？這從老闆那邊說出來真的讓人傻眼，這不論是不是開玩笑，該正式的事情竟回那種話」、「還真厲害，推給神明當藉口」、「太瞎的理由了吧」、「第一個被神明開除的人類」；不過也有網友安慰說「這種公司其實不去也罷，進去後才發現更可怕」、「還好沒有去那間公司浪費時間」、「不用沮喪，這種公司不去是好事」。

也有網友相信真的有這樣迷信的老闆，「其實真的有可能比較迷信的人會請示神明，可能怕員工跟自己不合之類的」、「都有人因為媽祖所以去選總統了，這種事怎麼可能不按照媽祖來做」、「這我真的信…因為我們老闆也會這樣」、「我現在所待的公司就是這樣，要應徵新人先測試+面試，如果主管都可以，他們就會把履歷表放在神桌前，然後去擲筊，神明同意了那個人就會錄取」。