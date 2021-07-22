她上班首日遭連番批評回家再收「辭退信」 奇葩理由網全傻眼

疫情造成許多人的生活受到影響，經濟不景氣的狀況下，民眾都只想求份安穩的工作，但有時就是會碰到各種光怪陸離的職場情事。近日就一名女網友發文爆料，第一天上班就被老闆娘背地批評，回家後竟直接收到辭退訊息，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「爆廢公社公開版」發文，她在文中說明最近應徵上新竹一間公司的直播工作，沒想到上班第一天就因「穿裙子」遭受批評，「老闆娘就跟資深員工在廁所旁邊小巷子評論我穿裙子。」原PO指出直播團隊都是女性，「我是因為月經來不想穿褲子，會悶悶的。」她也沒有因為穿裙子影響到工作，「還因為我們提早把工作做好，提早放下班。」

沒想到回家後，原PO卻收到訊息告知自己遭到辭退，「沒有勞健保的公司就是這樣唱邱（囂張），在人力銀行打的沒有一件符合。」她補充應徵面試時公司也沒有提到不能穿裙子的規定，也沒有試用期。原PO無奈感嘆疫情期間生活不易，「只是要討個飯吃，有需要這樣欺負人。」

她也在文章中貼出對話紀錄，紀錄中可見該公司原本想等到8月10日再匯薪水，原PO直言許多工作待遇都不符規定，「104沒有標記有試用期，薪水也謊稱，沒有勞健保還無故辭退，其實我可以告你們」，對方見狀便改口，趕緊匯款給原PO。

貼文引起網友熱烈討論，「老闆娘應該是怕老闆變心」、「總結⋯⋯妳不能比老闆娘正」、「被忽然辭退的感覺真的很差，不看工作能力看穿著」、「才剛講可以提告馬上就匯入，不是做賊心虛嗎哈哈哈」、「他少打一個字，其實辭退妳的是老闆⋯⋯娘」。

也有網友建議原PO去檢舉無良公司，「把104資料抓下來，然後到縣市政府勞工局檢舉，反正不做了，那就讓這間公司守點法吧」、「支持提告，新竹一堆無良網拍老闆」、「吿了啦，就算自己拿不到錢也要罰死他們」。