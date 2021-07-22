聽障人士求職被要求給履歷 7個字回覆讓雇主爆氣：沒錢剛好

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，好一點的放無薪假，但也有人失了業，或者找不到工作，一名網友在臉書貼出一張LINE對話截圖，有位聽障人士向他求職，但原PO請他先傳履歷，得到的答案卻讓他很無言，鄉民們看了痛批太誇張。

從原PO在「爆廢公社公開版」貼出的截圖看到，一名自稱是聽障人士的民眾傳訊息想求職，並表示自己已經三個月找不到工作了，家中還有小孩子要養，希望能謀得一份工作來賺錢養家。原PO要求先看履歷，沒想到這位民眾竟然回覆「懶得寫，算了謝謝」，讓他看了很傻眼。

原PO苦笑地認為這真是一篇「奇葩應徵」，他不滿地表示這種人沒錢生活剛好而已，不能因為自己有缺陷就要別人同情，自己的人生應該要自己努力，並感嘆「可憐之人必有可恨之處，想幫也幫不了」。

貼文讓許多人看了也痛批，「不收聽障不是沒有原因，就是有這種人才會毀了聽障們的人生」、「好險你沒錄用他，不然改天他會回你，我懶得去上班，懶得做事」、「找不到工作不是因為他是聽障，而是他的態度」、「誇張欸，沒缺陷的人都知道要寫履歷吧」、「你連履歷都懶得寫，這種態度也難怪找不到，別用自己是身障這點來告訴自己找不到工作的原因」、「不想努力又要賣弄自己的缺陷」。