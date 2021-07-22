畢業即就業！勞動部雙軌計畫報名 雲嘉南4校10系338名

勞動部雲嘉南分署推動「雙軌訓練旗艦計畫」，今年有南台科大、崑山科大、遠東科大、吳鳳科大4校10學系參與，提供雙軌招生338個名額，4校獨自招生，開始受理報名，有47家廠商參與。

雲嘉南分署長劉邦棟說，「雙軌訓練旗艦計畫」採「做中學、學中做」訓練模式，學生每周2至3天在學校上課、3至4天在企業訓練，勞動部補助一半學費，企業也會在訓練期間給予訓練津貼，訓練生一畢業就馬上有工作，幫企業栽培產業生力軍，訓練生藉由師徒制增加職場經驗，並完成學業。

天珩機械公司全數留用14位訓練生，總經理邱兆鋒說，「自己要用的人才自己培養」，透過學校及企業的雙向溝通教導，培育公司的技術能手，未來也將持續提供雙軌訓練生名額，成為公司的育才管道。

參與雙軌並在今年畢業的王靜婷，獲得企業加薪留用晉升為儲備幹部，她感謝有這個計畫協助，相較其他同學還在尋職，讓她畢業即就業贏在職場起跑點。

嘉南地區參與雙軌招生學校為南台科大機械工程系、崑山科大電機工程系、機械工程系、企業管理系、遠東科大行銷流通管理系、電機工程系及吳鳳科技大學車輛科技與經營管理系、機械工程系、電機工程系、應用數位媒體系等4校10科系。可上雲嘉南分署官網查詢招生訊息。