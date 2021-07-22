求職者連投3職缺遭店家「公開點名」 網怒：沒品！可以告了

疫情肆虐下求職不易，求職者在投遞履歷時總會想辦法提高「能見度」，或是多投幾個職缺提升面試機率，然而此做法卻被店家拍照公開在網路上，令網友看了連連搖頭，直呼「不可取」。

熱心網友在Dcard論壇上發文指出，有人求職時向同一餐飲店投了3個不同職缺的履歷，結果被店家直接公布在Instagram限時動態上說「是不是該找他來聊聊」，讓他覺得不太妥當，「搞不好他什麼都想試試看啊」。

不少網友看了也覺得作法失當，「我如果投履歷被這樣放出來一定超不開心」、「好無言，店家是無聊當有趣嗎」、「太沒品了吧，不懂哪裡適合開玩笑欸」，「發在私人帳號別人看不到就勉強算了，直接發在公司帳號是ㄓㄓ嗎」、「個資法告下去，還沒工作先賺一波」、「私人帳號就算了，這公司帳號，可以吉一波了吧，好不尊重人」。

有人則緩頰稱也許雙方認識，或是錯發在公司帳號上，但網友仍是不認同，「就算認識也不好吧，何況如果真的是求職者就太誇張了」、「這家店也太糟糕，不論是不是認識這種作法都很不可取」、「要是認識的朋友這樣搞，我直接絕交」、「我也是HR，這樣真的很沒有水準，而且嚴重違反個資方，大公司是會被懲處的」。

據知情網友表示，該店為高雄排隊名店，而店家發現文章後，也陸續在Instagram限時動態發布道歉文，表示未注意到細節導致社會大眾有不好的觀感，同時「老闆本人親自打電話向對方道歉」。

不過由於道歉文中提到「希望大家不要過度放大事件」，再度點燃網友怒火，「反過來指責人過度放大，感覺沒有真的在反省」、「很沒禮貌，剛剛去看了一下，竟然邊道歉邊公布出人名」、「這種道歉法是想要火上澆油是不是」。