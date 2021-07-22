他備戰國考「台積電邀面試」竟猶豫 網全勸：放棄一定後悔

台積電（TSMC）有護國神山之稱，收入高又穩定，是許多人的理想公司之一。但近日有網友發文透露自己目前正在準備公職考試，卻收到台積電面試邀請，他擔心若現在與機會擦身而過，未來難保可以再入台積電，讓他相當苦惱，貼文引起網友熱議。

原POPTT Examination看板發文「台積電vs公職」，他在文中說明自己主修生命科學，目前正在準備公職考試，也已經繳了為數不少的補習班學費，卻突然收到台積電邀請面試製程工程師的通知，讓他陷入兩難。

原PO補充自己的為難之處，「我高普考補習班錢都已經交了，不少錢，沒辦法退錢。」他擔心要是真的面試上台積電會更難抉擇，「如果拒絕了、不理或者是面上了又不去，是不是就再也沒有機會了？」

貼文一出引起熱烈討論，網友一面倒勸原PO先去面試看看再說，「放棄一定會後悔」、「先去業界吧，公職不會跑」、「先去台積電做30年，再轉台電等退休」、「台積一個月薪水就能把補習班的報名費抵回來了吧，要是我會選台積」、「面試又不一定會錄取，先去面試，等上了後再想要不要去吧」。

也有網友認為原PO自己要先想清楚，「去面試就是為了要錄取啊，怎麼會兩難，如果捨不得報名費，確定要考試不選台積電，那不要去面試就好了」、「當初跟你差不多情況，但我最後選擇國營」、「你現在是啥都沒有的狀態，當然有面試就先去，除非你很確定你不會想要這工作機會」。