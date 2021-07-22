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「1顆頭才賺45」 百元理髮師吐客6惡習：要享受請花錢去沙龍

聯合新聞網 / 綜合報導
百元理髮省錢又快速，是不少人修剪頭髮的首選。 圖／Ingimage
百元理髮省錢又快速，是不少人修剪頭髮的首選。 圖／Ingimage

若不特別在意髮型，只是要修短頭髮，許多人會選擇去百元理髮店，快速又便宜的整理三千髮絲。一名理髮師在網路上傾吐苦水，指出他最受不了的幾種客人的壞習慣，並奉勸講究美髮服務的人「請花多點錢去沙龍」。

「我就是不吐不快，反正已習慣某些不懂人話的大爺們。」這名理髮師在臉書社團「爆怨2公社」發文，列出10點心聲，其中有6項他討厭的顧客惡習，包括：

1. 坐下前拉椅子接屁股導致出鏡，讓他「整天喬椅子喬到厭世」

2. 頭髮抹造型品或整頭髒兮兮，導致剪刀磨損

3. 同行的家人和朋友靠非常近看

4. 小朋友不受控，還要求很多，但他們剪一顆頭才賺45元

5. 拿網路上吹整過的髮型照片，要求比照

6. 自行挑選剪髮工具，未經同意拿去使用

該理髮師表示，他們的工作「時間就是金錢」，是以件計酬，要拚速度，「多浪費1分鐘處理鳥事，班就別人被搶走啦」，並勸告要求比較高的人，「想要沙龍級的服務，請花多點錢去享受吧」。但他也強調自己的態度多年來都維持得很好，從未被客訴過，因為都是把抱怨積在心裡，所以偶爾吐出來，才能再裝進去。

看完理髮師的辛酸，許多網友出聲相挺，「百元是快剪，要求造型要收設計費啊」、「很佩服百元剪髮的人，速度快、技術又不輸沙龍級的」、「台灣真的很多不尊重專業的人，就喜歡不懂裝懂」、「很多美髮店椅子是固定的，因為鏡子是給專業的人看的，不是給客人看」、「要做造型的基本上都會去一千上下的美髮院做吧？如果去百元剪髮就能得到這麼好的服務，那我們為什麼還要去美髮院」、「我花550洗加剪，也沒在要求什麼，100元還問題一堆」。

有網友指出，這是人性和市場定位的問題，「應該很少看到有人會去百貨公司精品專櫃殺價，或挑三揀四，因為人被教育會自然而然尊重那個環境跟氛圍。」發文的理髮師也補充自己的看法，「某些人覺得專業很便宜，剪頭髮很容易，這是百元少數客人的通病。低價位奧客比例通常偏高，因他們覺得『剪髮本來就不值那麼多錢，更何況我還花了100元捏』。」

爆怨公社 剪髮

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