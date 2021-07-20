面試被問「弱點」該怎答？ 過來人教學：重點只在測試1能力

許多公司在應徵新人時都會安排面試，以了解面試者是否符合工作需求及條件，但就有一名網友好奇，有時面試官會詢問求職者「私人問題」，比如「你的弱點是什麼？」就屬於經典題目，但他相當納悶「面試官到底想要聽到什麼答案？」許多人聽了都紛紛分享面試經驗。

這名網友在PTT發文討論，面試經典題「你的弱點是什麼？」該怎麼回答，他提出3種答案，第一種是假缺點、真優點，比如說「我做事太認真了」；第二種是說已經改善的缺點，像是「我以前對某方面不熟，但現在已經改善很多了」，最後則是誠實說出弱點的回應，像是「我不善於人際溝通」；不過，原PO自認為這3種答案都很爛，更納悶「人資到底想聽到什麼答案？」文章曝光後，引起許多網友熱議。

有人給出其他答覆，「可以說自己好勝心強，別人做得到的，為什麼我做不到？」、「我都說我的弱點其實來自優點，很多時候是一體兩面的，沒有全然的優缺點」、「可以誠實說缺點，但不能是那種沒辦法改善的缺點，像容易遲到、拖延症之類的絕對不行」、「說不會拒絕人，這樣換句話說就是不會拒絕加班和不合理要求」。

也有人點出面試官會問這道問題的背後意義，「只是要看個人的敘述表達能力跟反應啦！」、「這種問題通常只是想刁難、扣薪」，更有人透露「台積電面試就會問啊，只是要測試你的表述能力而已」。