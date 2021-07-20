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評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

同事請假理由：疫苗先鋒、高醫一日遊 網笑翻：公司還缺人嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在Ｄcard分享了同事的超狂請假單，請假打疫苗稱自己是「疫苗先鋒」。 圖擷自Dcard
網友在Ｄcard分享了同事的超狂請假單，請假打疫苗稱自己是「疫苗先鋒」。 圖擷自Dcard

對上班族來說，公司氣氛影響很大，一但公司氣氛好，工作心情也愉快。有位網友在Ｄcard有趣板分享了「同事的超狂請假單」，只見神人同事請假單上寫滿各種誇張職稱、事由，包括「敬事房」、「高醫一日遊」、「疫苗先鋒」等。網友笑翻，大讚「公司氣氛很好耶」。

原po表示，公司氣氛蠻歡樂，有位40歲出頭的同事，每次填假單都很嬉鬧，總是會讓老闆娘笑瘋。他填請假單，職位自稱「打雜小弟」、「敬事房」、「大內總管」、「使者」、「先鋒部隊隊長」，請假事由也千奇百怪，請疫苗假會寫「搶頭香疫苗先鋒」、每月例行檢查會寫「高醫一日遊」、去看病寫「視察醫院」。因為他的假單真的太好笑，全公司傳開，同事們都在期待他下次假單還會變出什麼花樣。

網友笑翻，「下次請假事由，被外星人抓走」、「好歡樂喔」、「好喜歡這種奔放的同事！」、「哪天他突然很正經寫假單，你們會不會很擔心他是不是真的生病」、「在這種地方上班感覺歡樂很多」、「寫敬事房是有在看甄嬛傳嗎」、「高醫一日遊雖然好笑，但我默默覺得有點心疼」、「還缺同事嗎？這公司感覺很讚」、「假單填的好，請假沒煩惱」、「老闆人好好」。

也有網友分享經驗談，「我們算中型傳產企業，之前看到同事的請假理由：出陣頭，主管也給他請了」、「這也太幽默了，如果我們老闆肯定直接槍斃」、「羨慕~ 我們請特休還要被靠腰，特休沒休完也不會換錢」。

原po很感恩，覺得自己在在幸福企業上班，雖然現在旅行社都很慘，「但是老闆夫婦還是想辦法生錢來養員工」。也說這位這位同事跟老闆娘講話不止奔放，還很愛調戲老闆，公司氣氛融洽，「我算是很幸福的社畜」。

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