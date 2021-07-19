要怎麼挑選工作？ 網列「五大排序」：第一名超重要

許多人在找工作時，看的重點都不太一樣，有些人會選擇薪水多的工作，有些人則是會選擇比較有未來性的工作，對此便有網友好奇表示，「求職的標準該怎麼挑？」

原PO在PTT以「工作最重要的是？」為題發問，「工作最重要的是你一個月薪水多少、福利多好，還是你的工作環境氛圍好不好、開不開心？」想藉此詢問廣大網友的意見和看法。

此文一出，就有上班族網友紛紛點出了選工作的5大排序為「錢、工時、開心及爽度、同事及老闆、自我實現」，其中，最多網友將「錢」放在首位，「當然是錢，不然咧」、「笑死，錢少開心的起來，老闆一定很愛你」、「覺得錢不重要的前提是你有錢阿，廢話」、「生活舒服感，賺再多不舒服也是徒然，賺不夠就不用說了」、「開心最重要，但是錢不夠我肯定不開心」。

但也有「職場老鳥」紛紛以經驗談分享表示，「年輕時看錢，有點年資後就不是第一位了」，「以前我一定會說錢，現在四十歲開始養老，選擇工作是做的開心最重要，錢倒是其次」、「錢，但是如果職場環境已經到了精神破壞還是快跑」、「開心，其次是錢，要在不開心的職場對我很痛苦，如果不開心，錢再多對我來說都沒用，然後也不想為了錢當老闆的奴隸，為了錢可以奴性堅強」。