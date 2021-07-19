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每天工作12小時換6萬月薪 她瀕臨崩潰邊緣：該不該換？

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友工作工時過長，考慮更換跑道。示意圖。 報系資料照／記者林伯東攝影
有網友工作工時過長，考慮更換跑道。示意圖。 報系資料照／記者林伯東攝影

各行各業收入不一，不過少數職業倚賴長工時，以換取高工資。一名文組畢業的職場新鮮人表示，雖然每月月薪達6.1萬，但每日工時卻高達12小時，讓她壓力大的想離職。其他網友則建議她，可與公司討論超過的工時可否換取加班費，若無法如願最好早日離職。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她是一名文組畢業的職場新鮮人，目前從事軟體科技業，由於學歷佳、有實習經驗，因此每月薪水高達6.1萬，年終最少一個月，還有3個月以上的分紅獎金。

不過該網友表示，最近公司調整政策，導致工時拉長，原先每日工時約6到8小時，最近受疫情影響居家辦公後，每天工時長達9到12小時，加上台灣與外國有時差，有時候晚上11點還會有會議，且因為是居家辦公，因此即使工時超時也無法申報加班。

該網友為難表示，雖然她很喜歡該產業，也認為現在的工作薪資很不錯，待更久的話會更有機會得到更好的職缺，然而因為高工時的原因，最近覺得越來越疲憊，開始思考要轉換跑道。

其他網友表示，「科技業高薪背後就是要付出長時間的工時，因此開薪越高通常越累，但這樣要看妳缺不缺錢了」、「科技業不就是都要加班嗎？」、「月薪70k 一天最少上12小時的路過」、「你就自己想看看，如果換到一個錢砍半、工時縮短、工作壓力沒這麼大的環境，對你來說是很有吸引力的，那就換吧」。

不少網友都認為默默承受是「奴性太重」，有網友建議，「試著報加班看看呢？每個人都有選擇自己工時的權利、也有適合自己的工時，我也曾經工作過12小時，也不能報加班，那陣子生不如死」、「感同身受，我工作快滿九個月，原本下班有些時間想做自己的事，最近直接被工作填滿，一直在想離職」。

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