40歲仍是超商店員沒前途？專業人士揭「實際薪水」：贏一堆人

出社會之後，多半人都會想找份穩定工作，隨著年資增加，薪水也期望能逐年上升，不過近來有網友好奇，家裡樓下超商有一位大叔，做了好幾年，到現在40歲都還是店員，好奇他「是不是已心如死灰」，也引起網友熱議。

網友在PTT八卦板發文，他表示家裡樓下超商有一位大叔店員，從自己讀高中開始就看到他在那邊工作，現在自己都已經25歲，那位大叔都已經40歲卻還在那邊工作，看著他年紀不小，卻還在超商領最低薪資，存不到什麼錢之外，還要輪班根本沒社交，好奇「他們是不是早已經心如死灰？」。

此文也引發網友熱議，有人表示「人家或許是店長」、「人家做興趣的，又不缺錢」、「說不定是自己開店的，不然誰會在便利商店那麼久」、「8成是店長啦」、「你又知道他缺錢了」、「也許他收租公」、「超商根本不是給最低薪的」、「台灣有錢人真的很多，我之前社區清潔，是在家收租太無聊」。

也有專業人士回應「超商其實打趴很多人，時薪160還會調薪，大夜班又加給，從時薪50的年代到現在，很多小企業都還在給30K，但便利商店打工仔從12K左右來到34K，我一個親戚在鄉下當店員，到現在正職也可以領36K-46K左右，在鄉下除了公務員，連鎖店幾乎沒有對手，他說他畢業回鄉，先在工廠當品保24K，又去當診所櫃檯28K，後來想想不如去便利商店都比較好，就做到現在了」。

網友看完也認為「事實啊」、「46K已經贏一堆人了」、「還有冷氣吹，贏很多又熱又低薪的」、「還有報廢便當飲料可以吃，如果是鄉下真的還行，也沒什麼事」、「認識一個超商老闆做幾十年好幾間店，興趣就是買台積電，其實根本不缺錢」、「夜班40K起跳，還有報廢食品可以吃，根本省到爆，怎會存不到錢」。