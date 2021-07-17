菜鳥新人「不能準時下班」？過來人曝自身教訓：建議這樣做

初入職場的社會新鮮人，除了基本的工作能力之外，會不會和同事相處也是一大課題之一。對此便有一名網友好奇，剛進新公司工作的「菜鳥」到底能不能準時下班，想藉此貼文詢問廣大網友的建議。

原PO在Dcard上以「新人到底可不可以準時下班？」為題發文，說明自己是個才剛上四天班的菜鳥業務助理，然而因為辦公室其他都是電銷部，不會準時下班，再加上他們部門也沒什麼人準時下班，只有一位同期有同職位的學姊，算滿準時下班的，但至少都會待到18:10才下班。

他補充道，那位學姊交代的公事自己都做好了，「所以時間到應該就可以下班吧？還是我其實要等學姊下班才下班？」此文一出，便有網友認為，主要會根據該間公司的「風氣」，紛紛表示「我都第一個走，當然我不是初入社會，是最近新工作（反正我是懶得做樣子了，公司氣氛也是都差不多時間的）」、「我剛入職一個多月的時候，也問過關係不錯的老鳥，他說時間到就走阿，故意待晚裝給老闆看嗎？ok的啦別怕」。

其中，還有不少過來人對原PO給出建議，「過來人想告訴你還是看一下大家臉色，都沒人下班就別走，陸續有人下班再下班吧，菜鳥別當第一，我當初就是這樣傻，被中年更年期女主管盯到爆」、「主要是要觀察你的同事是不是愛說閒話的人，不會的話就沒差，畢竟工作有做完比較重要」、「如果就現實面而言， 產能與良率最重要。 如果就暗黑學而言， 人際手段與話術應對更重要」、「最好是不要當第一，因為妳還不了解這裡生態，很容易被人拿出來討論，日後對自己職場上的人際關係恐怕也會有阻力，妳可以觀察一個月看看，如果發現真的沒有問題，按照自己設定的時間下班也不遲」。