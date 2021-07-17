快訊

三峽涵洞上方石塊突掉落 2人骨折1人命危

華府傳槍擊事件 6歲女童送醫不治、5人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菜鳥新人「不能準時下班」？過來人曝自身教訓：建議這樣做

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇，剛進新公司工作的「菜鳥」到底能不能準時下班，想藉此貼文詢問廣大網友的建議。 圖／ingimage
一名網友好奇，剛進新公司工作的「菜鳥」到底能不能準時下班，想藉此貼文詢問廣大網友的建議。 圖／ingimage

初入職場的社會新鮮人，除了基本的工作能力之外，會不會和同事相處也是一大課題之一。對此便有一名網友好奇，剛進新公司工作的「菜鳥」到底能不能準時下班，想藉此貼文詢問廣大網友的建議。

原PO在Dcard上以「新人到底可不可以準時下班？」為題發文，說明自己是個才剛上四天班的菜鳥業務助理，然而因為辦公室其他都是電銷部，不會準時下班，再加上他們部門也沒什麼人準時下班，只有一位同期有同職位的學姊，算滿準時下班的，但至少都會待到18:10才下班。

他補充道，那位學姊交代的公事自己都做好了，「所以時間到應該就可以下班吧？還是我其實要等學姊下班才下班？」此文一出，便有網友認為，主要會根據該間公司的「風氣」，紛紛表示「我都第一個走，當然我不是初入社會，是最近新工作（反正我是懶得做樣子了，公司氣氛也是都差不多時間的）」、「我剛入職一個多月的時候，也問過關係不錯的老鳥，他說時間到就走阿，故意待晚裝給老闆看嗎？ok的啦別怕」。

其中，還有不少過來人對原PO給出建議，「過來人想告訴你還是看一下大家臉色，都沒人下班就別走，陸續有人下班再下班吧，菜鳥別當第一，我當初就是這樣傻，被中年更年期女主管盯到爆」、「主要是要觀察你的同事是不是愛說閒話的人，不會的話就沒差，畢竟工作有做完比較重要」、「如果就現實面而言， 產能與良率最重要。 如果就暗黑學而言， 人際手段與話術應對更重要」、「最好是不要當第一，因為妳還不了解這裡生態，很容易被人拿出來討論，日後對自己職場上的人際關係恐怕也會有阻力，妳可以觀察一個月看看，如果發現真的沒有問題，按照自己設定的時間下班也不遲」。

新鮮人 Dcard 職場

延伸閱讀

他喊「這飲料」冷凍後口感升級！ 網再推2品項：入口秒消暑

她PO這盤喊「比三色豆可怕」 網一看反讚：想吃還買不到

客點100杯飲料請醫護 外送員嘆「漏做這事」：善心變麻煩

籲別急著混打疫苗！ 醫揭「思考3關鍵」：為何用自己做實驗？

相關新聞

菜鳥新人「不能準時下班」？過來人曝自身教訓：建議這樣做

初入職場的社會新鮮人，除了基本的工作能力之外，會不會和同事相處也是一大課題之一。對此便有一名網友好奇，剛進新公司工作的「菜鳥」到底能不能準時下班，想藉此貼文詢問廣大網友的建議。

面試不必「自我介紹」的都會上？ 內行揭真相：只是走個流程

許多公司在應徵新人時，都會安排面試關卡，以了解對方是否符合該職位所需要的能力和條件。而近日有網友就透露，他步入科技業職場三年多來，發現只要是「面試時不必自我介紹」的工作，他幾乎都能順利錄取，且薪資待遇也不差，好奇詢問背後原因，引發討論。

考上公務員一年多讓他超心寒 曝4點辛酸處勸「艱辛凶險」

許多人都嚮往考公務員，畢竟能得到一個鐵飯碗就不怕失業問題，但是考上公務員後就一定一帆風順嗎？就有網友在《Dcard》現身說法，他透露從事公職一年多，結果不如想像的美好，甚至還讓他徹底死心，最後決定辭職，文章讓鄉民們留言蓋起高樓，熱烈討論。

U值媒／求範本前 先懂雇主期待的五大特質

擁有成熟的思考、表達，以及商業知識在各領域的職場都是大加分，即使是應徵軟體工程師也不例外。如果你在其他領域有工作經驗，想轉職到全新的領域，別忘了在求職時展現跨領域的優勢。例如，如果你透過自學、上課習得網頁開發技能，但沒有資訊相關學歷，應徵時，記得在履歷以及面試上發揮程式技能之外的軟實力，有助於在求職競爭中增加勝算。雖然雇主對應徵者的期待，會因公司文化、產業需求、人數規模而有所差異，例如小型新創公司與大企業，或是電商與產品公司，對應徵者會有些許不同的評估標準，但以下五大特質，是大部分一流公司的雇主都希望看到的。

應屆畢業生「疫」職難求 立委籲延長青年就業獎勵

今年國內疫情相較去年險峻，全國三級警戒大幅增加應屆畢業生求職難度。民進黨立委邱志偉、郭國文、鍾佳濱今上午舉行記者會，呼籲...

「這行業」年薪百萬不難卻很缺工 職缺快速增長近三成

天氣晴朗炎熱，高溫上看36度，全台進入典型夏季氣候，悶熱的天氣要整天宅在家，開冷氣成了唯一選擇，因此無論是啟動前的保養或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。