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面試不必「自我介紹」的都會上？ 內行揭真相：只是走個流程

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，他發現自己面試工作時，只要「不需自我介紹」的職缺，通常都能順利錄取，反之則多半應徵失敗，好奇背後原因。 示意圖／ingimage
一名網友表示，他發現自己面試工作時，只要「不需自我介紹」的職缺，通常都能順利錄取，反之則多半應徵失敗，好奇背後原因。 示意圖／ingimage

許多公司在應徵新人時，都會安排面試關卡，以了解對方是否符合該職位所需要的能力和條件。而近日有網友就透露，他步入科技業職場三年多來，發現只要是「面試時不必自我介紹」的工作，他幾乎都能順利錄取，且薪資待遇也不差，好奇詢問背後原因，引發討論。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，自己目前27歲，畢業於國立科技大學工科，進入職場已經超過三年。他接著說，在這三年間，他發現只要是面試時需要率先自我介紹的職缺，都沒有順利爭取到合格機會，但面試時跳過自我介紹的工作，則幾乎都能錄取。

原PO舉例，自己的第一份工作是一間上市櫃百大公司，一做就持續了三年，底薪從4萬開始、月收入可達8萬，而當初面試這間公司時，就是沒有自我介紹這關；除此之外，其餘他面試過的一些科技業維修工作，不論公司規模大小、薪水高低，基本上都是「沒自介的才會上」，其餘則一律應徵失敗，讓他不解直呼「這其中有什麼意思嗎？」

文章底下許多網友紛紛留言「對耶我也是，但我應該是因為自介很爛」、「我也想過這問題，甚至覺得要自我介紹的是不是走個流程而已，因為面試官也不知道要問什麼」、「真的，前面五六家準備自我介紹，後面倦怠了開始等別人問，結果反而上」、「我想了想自己遇到的好像也是，那種不用自介、面試很快，通常也很快就收到通知」等，分享類似經驗。

不少內行網友則解答「履歷夠完整，在你接受面試邀約的那一刻可能就已經錄取了，面試真的只是跑流程」、「我在面試只有兩個重點，肯做肯學和聽得懂人話，對自介一點興趣都沒有」、「不用自介的就是需要技術、專業能力，不需要你多能說」、「看工作，有自我介紹的通常會需要密集與人互動溝通」、「代表你有技能但不會講話」等，分析可能的原因。

面試 履歷 薪水 職場

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