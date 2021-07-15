考上公務員一年多讓他超心寒 曝4點辛酸處勸「艱辛凶險」

許多人都嚮往考公務員，畢竟能得到一個鐵飯碗就不怕失業問題，但是考上公務員後就一定一帆風順嗎？就有網友在《Dcard》現身說法，他透露從事公職一年多，結果不如想像的美好，甚至還讓他徹底死心，最後決定辭職，文章讓鄉民們留言蓋起高樓，熱烈討論。

原PO說自己是去年（2020）初等考的上榜生，已在公家機關服務一年多，但經過這段時間的洗禮後讓他徹底對公務員這個職業死心，甚至決定這一兩個月把會辦的東西弄完就辭職。他表示自己跟其他人考國考的理由都一樣，不外乎是沒專長、想要穩定的工作，但這一年多的工作卻讓原PO深深覺得「的確公職能保障你幹到退休，但過程艱辛凶險」。

他列舉出4點讓人崩潰的辛酸處：一、無止盡的公文，原PO說通常內部有個不成文的規定就是一個公文最多只能處理3天，3天沒交出去就等著被長官修理。他說千萬別以為只是單純的公文而已，「裡面詳細寫了你要交辦完成的事項，夾雜好幾個萬字附件要你詳細閱讀履行，別天真以為你一天只處理一件公文，手頭上有五六件公文待處理是常有的事，看到你吐看到你哭。」

二、一定會被抓去辦採購，原PO說一般行政不管被分配到哪個處室，保證一定會被抓去辦採購，「購法與相關法令就夠你讀了，還有更進階的巨額採購、工程採購、契約變更等著你處理」。他舉例光是寫一個招標文件就足以讓人死去活來，而且承辦單位還會對文件「雞蛋裡挑骨頭」，被退件3、4次是常有的事，更別說日後究責的問題，「幾百萬預算的採購案那壓力可不是鬧著玩的」。

三、極度勞逸不均，他說80%的職缺都是會把你操到懷疑人生，反而比較輕鬆的工作不是給待退的老鳥，不然就是給有靠山的約聘工友，就連初等普考進來的薪水都還比約聘低，讓他覺得不公平。

四、令人窒息的官僚文化，原PO表示「官大一級壓死人」，公職的生態跟軍營很像，有很強的階級觀念，有當過兵的人一定都知道那種壓抑的文化。

貼文一出引起熱烈討論，「網路上一堆說不要考初考的文章，那都是真心的」、「辛苦了！這年頭國營事業是更好的選擇」、「那是因為你領初等薪水，今天是高考就不會有這篇了」、「初等的薪水外面隨便找一個行政工作都差不多可能還超過，完全不值得考」、「做事效率的問題，不喜歡不要佔著缺，後面還一堆人」、「初等那個薪水我真的不如去做超商」。

還有過來人透露自己經驗，「初等最根本的問題就是薪水真的太低了，在家鄉工作算還行畢竟住家裡且就是一份工作罷了，但在外地工作，跟高普同樣的工時且甚至工作內容都相同但薪水硬生生就是少一萬」、「老鳥都不想碰採購，能推則推，所以很自然都是新人在辦了，管你有沒有學過採購法，管你初等還是高考進去的」、「支持離職 ！我原本也在公部門，每日加班就算了，連假日也常常遇到加班，原本也想要兼職考，但回到家根本累到攤秒睡，哪有體力看書」。