安心即時上工計畫 花蓮爭取1540職缺

中央流行疫情指揮中心延長全國3級警戒至26日，許多行業、勞工受影響以致失業，勞動部推「安心即時上工計畫」，花蓮縣府爭取到1540個職缺，申請資格放寬，民眾可多加利用。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近1個多月來許多產業受到波及，勞動部勞動力發展署推「安心即時上工計畫」，協助受疫情影響的勞工，參與由政府提供符合公共利益的計時工作，並核給工作津貼及防疫津貼，降低薪資減損對生活造成的影響。

補助標準為每人每小時比照基本工資核給，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限的工作津貼。

花蓮縣政府社會處長陳加富表示，疫情持續衝擊各行各業，影響勞工就業權利，並打亂就業市場，縣府爭取「安心即時上工」1540個職缺，自6月11日開始受理登記，截至7月14日進用人數869人，中央補助經費新台幣1億2214萬8000元，第一梯次共錄取936人，上工率達9成，實施期間自即日起至111年6月30日。

由於防疫為迫切需要，花蓮縣政府特別將進用人力執行簡易防疫工作，如量測體溫、協助實名制及環境消毒、清潔維護、文書整理、關懷弱勢族群服務與公共衛生等工作。

陳加富說，「安心即時上工計畫」放寬申請資格，凡15歲以上國民或獲准居留陸外籍配偶、曾參加過本計畫時數未達960小時皆可再次參加。110年在職人員可於原職缺續用至960小時，期滿為止；延長工時由每人480小時延長累計至960小時。

目前依進用單位的用人期程陸續開放職缺，最新職缺於每天下午5時更新，民眾可撥打花蓮就業中心與玉里就業中心專線或至花蓮縣政府官網查詢。