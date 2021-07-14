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想融入家族企業？她飽受同事冷漠對待 網反勸：當透明人最好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，自己在家族企業上班，外人的身份讓她飽受同事的冷漠對待，引起網友們熱議。圖片來源／Ingimage
一名網友抱怨，自己在家族企業上班，外人的身份讓她飽受同事的冷漠對待，引起網友們熱議。圖片來源／Ingimage

許多人進入職場，都期待有好的環境大展長才，能夠遇到好同事更是可遇不可求。一名網友就抱怨，因為自己在一間家族企業上班，外人的身份讓她飽受同事的冷漠對待，引起網友們熱議。

原PO在臉書公開社團「爆怨2公社」分享在家族企業的上班經驗，由於只有自己是外人身份，其他員工各種買吃買喝、任何事情都會自動略過原PO，讓她一直在想是不是自己難相處，且聊天時想加入話題也是各種被句點，讓原PO直呼「好痛苦」。

貼文也吸引許多苦主留言奉勸原PO「家族企業一律建議離職」、「家族企業的垢病就是自己人犯錯好商量，外人犯錯就是秉公處理」、「壞的都是其他的員工，絕不會有自家人的份，很可怕」、「不多嘴不多事，做好自己份內之事」、「當透明人最好，不會有太多牽連」、「別人摸魚，妳做死做活」、「家族企業永遠不會改善！升遷機會永遠不會有妳」。

另一方面，網友則認為，職場本來就是工作的地方「別想太多，寧願工作不被打擾，在職場上的人都是虛偽的」、「個人覺得有領到薪水比較重要」、「同事永遠不會是朋友，只會是競爭對手」、「其實這種家族企業最笨了，通常都被自己人所害」。

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