徵才指定「台政清成」薪水超低 老闆曝「1理由」網友全傻眼

正值大學畢業季，許多畢業生紛紛投入求職行列，就是希望能找尋到最適合自己的完美職缺。不過，一名網友日前卻分享一個「超跩」職缺，不僅要求頂大畢業、多元經歷，且薪資超低，讓網友們都看傻了眼。

原PO在Dcard分享人力銀行上「看第一眼就覺得挺震撼」的職缺，標題除職務外，還附註學歷需求「限台政清成管理學院、商學院、美MBA畢業」。此外除須有相關經歷外，更得具備專業英文證照，而月薪則是從36K起跳，讓原PO直呼「這樣的薪資是想請猴子嗎？」

貼文一出，許多網友留言嘆道「月薪36K還要求那麼多」、「夠奴的自然會去」、「這老闆眼界太小」、「國營國考CP值更高」、「有那個學歷也看不上這份工作，應該會往外商走吧」、「戰校風氣有一部分也是源自於企業」；另也有一位政大碩班網友大酸「笑死，我碩班實習就57K了」。

對此，公司負責人出面說明，表示薪資僅寫36K是希望應徵者對高薪「不要有過高的期待」、不是為高薪而來，而是真心喜愛著該產業。負責人指出，以前徵才條件也是寫的很模糊，例如僅寫大學畢業，結果面試後發現真的不適合、浪費彼此時間，那不如一開始便寫清楚期望的條件，並強調「不會只給主管3萬多的薪水」。不過也有網友不領情，直呼「這超級無敵像慣老闆起手式的」。