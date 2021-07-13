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婉拒獵人頭公司「會影響未來求職」嗎？ 內行揭真相

聯合新聞網 / 綜合報導
現在的公司除了可以在求職網站上張貼徵才消息外，也會利用「獵人頭」公司來尋找適合的人。 圖／ingimage
現在的公司除了可以在求職網站上張貼徵才消息外，也會利用「獵人頭」公司來尋找適合的人。 圖／ingimage

現在的公司尋求人才，除了可以在求職網站上張貼徵才消息外，有的也會利用「獵人頭」公司來尋找適合的人選。但有一名網友因婉拒了「獵人頭」公司的招募，讓他不禁擔心會影響到後續找工作，因此上網發文想請教了解內情的網友解答。

原PO在Dcard上以「獵人頭會影響我找工作嗎？」為題發文，說明自己前陣子有收到一些外商公司的面試邀約，也有去面試，但可惜後續部分都是無聲卡，或是沒預期中想像好因而婉拒，再加上最近又因為疫情爆發，導致很多職缺都被壓縮，使工作的機會越來越少。

但原PO也補充，這其中有一間公司是透過「獵人頭」人員來徵才，自己雖然已經有接到後續的面試通知，但因為公司不符合他的需求，便想撰寫婉拒信給獵人頭公司的人員，而對方卻「已讀沒回」，讓他不禁擔心「這樣會被列入大公司黑名單嗎？」

此文一出，不少內行的網友紛紛幫原PO解答，「不用浪費彼此的時間，獵頭有時只是急著成交，還是介紹給你一些黑坑，只是獵頭的利用價值在於談薪資」、「獵人頭跟HR不一樣的地方就是，他有找人的業績壓力，所以你婉拒之後他也沒有特別回覆，就是去找下一個人了」、「我也有拒絕過獵人頭公司，不會影響找工作，頂多就只是那個人不會再找你而已，不會影響其他人資或公司找你去面試」。

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