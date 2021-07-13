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面試官要求「轉筆」當面試加分題 求職女傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己最近面試一間科技公司，但面試的內容及過程都十分荒唐。 圖／ingimage
一名網友分享，自己最近面試一間科技公司，但面試的內容及過程都十分荒唐。 圖／ingimage

許多公司在徵才時，就會把要求的資格打在求職網站上，但日前卻有一名女網友分享，自己最近面試一間科技公司，但面試的內容及過程都十分荒唐，甚至還要求她「轉筆」當加分題，讓她傻眼直呼「很明顯就是一家沒有在在乎求職者的公司」。

原PO在Dcard上發文表示，自己最近視訊面試一間科技公司，在和人資主管和部門經理面試時，與人資簡單核對完資料後，面試官們不但沒有聽完自己的自我介紹，就詢問專長是什麼，並說明希望能站起來面試，但又強調可以拒絕，因為有些人下半身的服裝不適合，所以不想站起來，這些舉動都不禁讓她疑惑「難道我今天是來應徵空姐嗎？」

當面試告一段落時，面試官要原PO為自己的表現打分數，而她就馬上回應80分，沒想到對方卻直言「蛤，這樣有80分喔？」面試官當下甚至還要求她以「轉筆」當作面試的加分題，隨後就拿出一支筆放在手上翻轉要她複製該動作3次，讓她突然覺得自己是在應徵魔術師。

在談及興趣時，面試官得知原PO會彈吉他後，就開始不斷追問「吉他跟烏克麗麗的差別」或「小提琴跟烏克麗麗的差別」，更讓她再度無奈道「突然又覺得自己是不是來應徵音樂老師的」。對於面試官誇張的行徑，她更透露對方甚至問「現在可以做10下伏地挺身嗎？」

隨著面試進入尾聲，面試官詢問原PO有沒有對於工作內容好奇的地方，於是她便禮貌的詢問「請問你們在對於新鮮人的培育是否有什麼具體行為？」沒想到主管卻回應，「妳這個問題問得很爛，公司請妳來是要來工作的並不是要妳來學習的，這個問題很不好，下次別問了」。

原PO對於這次的面試經驗感到十分傻眼，更直言「很明顯就是一家沒有在在乎求職者的公司」。此文一出，不少網友也紛紛留言認為這間公司太誇張，「多才多藝根本是應徵藝人哈哈哈」、「好荒唐，辛苦了」、「他故意在搞妳吧」、「在徵女友吧」、「好扯，根本遇到瘋子」、「超扯的，妳還可以那麼有耐心堅持到最後」、「這公司也太荒唐了吧」。

視訊面試 求職 Dcard

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