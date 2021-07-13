疫情期間「延後報到」 上班第一天要他走人 網怒：微錄取嗎

現在正值疫情期間，有位網友在Dcard工作板分享悲慘經驗，說他透過人力銀行求職，5月面試後被台南一間公司錄取，原訂6月1日要報到，也拿到了offer(錄取通知書)。後來因為疫情燒起來，人資告訴他公司可能將採「分流上班」，問他「想要延後報到嗎」，後來雙方說好7月5日報到，當天他在公司正在填寫報到人事資料，人資卻突然告訴他「搞錯人了」，已經通知另位新人來報到了，叫他不用上班了。

原po憋著一肚子氣回家，越想越奇怪，當初是公司詢問他「是否想延期報到」，而延期的這一個月他也和人資一直有電子郵件往來，信件他也都有署名，公司「搞錯人」說法相當不合理。於是，他又傳訊息給當初聯絡報到事宜的人資小姐，詢問詳情，這回人資改了說法，說公司正面臨裁員，所以無法再雇用他。

原po補充，事後他也詢問過勞工局，但被告知「只能以不履約走民事訴訟，並不能檢舉或其他」。他說，發文是希望大家小心這種出爾反爾的公司，「真的讓人很心很累」。

po文一出，網友爆氣，「別人常說正式錄取前都是假的，現在連正式錄取也能是假的」、「好險你沒上，這件事可以看出這家公司的人事很雷」、「這家公司真的母湯欸，這樣浪費時間白等，真的很過份」、「有太多可能了，但還編謊言實在不可取」、「這是還沒上工，就被資遣？」、「真心覺得台灣很多企業都很糟糕，難道應試者的時間都不是時間嗎」、「這位人資是下一個被資遣的對象，真的不會令人意外了」、「微錄取，真的是微微的感覺」。

不少人心有戚戚焉，「跟我經驗一樣，只去上班兩天，就說我們公司需要裁員」、「之前已經向原公司提離職，新公司才說不用報到，又問可不可以給公司免費試用一個月，真的是在哈囉」、「我也有過，明明說好上班時間，後來又說自己沒有要請人了，中間的時間都被浪費掉，」、「之前找工作也遇過，報到當天才跟我說已經錄取別人，忘記通知我不用來」、「之前也遇過，前三天才答應要錄取新人請他來報到，結果部門忽然就裁了，事先全部門完全沒人知道，真的覺得對新人很抱歉」。

也有公司犯錯，但為了誠信選擇吞下，「我有遇過同樣的情況，報到才說沒錄取我，但當下公司發現出烏龍後，還是很阿沙力地幫我保了勞健保，讓我上班，最後我在那間公司做了整整十年」。