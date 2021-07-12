「半退休」兼職做什麼好？ 網友力推一工作：環境單純

許多人辛苦打拼一輩子，就是希望能在退休之後，過上安穩舒適的日子，也有人希望在退休之前，可以先找份兼職讓自己慢慢適應退休生活。近日就有網友在網路上詢問「半退休」的兼職應該選什麼工作比較好？網友也紛紛推薦一份「環境單純又輕鬆」的工作，話題引起熱議。

原PO在PTT以「半退休的兼職，有什麼好選擇？」為題發文，表示自己工作10幾年，預計2021年底應該可以存到500萬，除此之外，自己還有5％的股息，「等於一年有25萬，等於一個月2萬」，因此他也直言「我已經可以過生活了，房子就跟父母一起住、沒貸款，不婚不生，明年開始，只想找一些兼職來做。」

強調自己只想「打發時間，交交朋友就好」，也提出詳細的工作條件，像是「時薪160或是月薪24k，可以認識年輕女同事更佳，反正24k+股息算2萬等於一個月有44000，已經很夠單身中年男使用，還可以在繼續買股票、領股息」，求大家推薦「半退休」適合的兼職，文章一出立刻引起網友討論。

網友們紛紛建議他從事「警衛、保全類」的工作，很適合半退休的人去做，但提醒原PO「不要亂搭訕女生」、「保全啊，我現在就是兼職保全啊」、「建議找工廠保全，銀行的更好」、「國小或幼稚園保全，環境單純」。也有人提出其他建議，像是「外送員，可以想做就做」、「我認為小農場欸，因為菜類跟雞鴨自己種，可以省很多」、「健身運動，現在該存的不是錢，是健康體能。」