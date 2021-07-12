面試被問「有去其他公司應徵嗎？」 網友分析：誠實回答

許多公司都希望能在萬千履歷及面試中尋找到合適的人才，因此面試問題也是五花八門，有時候也會讓求職者措手不及。近日就有網友發文提到在面試時，被問到「是否有去其他公司應徵」，詢問該如何應對比較好？

原PO在Dcard工作版上發文表示「最近投了幾個活動企劃相關工作，幸運有幾間進到面試階段，但到其中一間公司面試時，人資有開口問『除了我們之外，還有投哪些公司？』」。當時原PO誠實回答「有」，後來覺得很疑惑「面試官問這種問題是可以誠實回答嗎？還是應該要說沒有投其他家，這跟大學面試教授問你還填哪間學校一樣難回答」。

有不少網友留言分享經驗談「我會老實講，甚至我會把比較好的公司名頭拿出來分享，前提我確實有邀約甚至offer，公司挑人才的同時，人才也在挑公司」、「依照以往的經驗，講出好一點的公司對方錄取意願會提高，可能是一種搶人才的感覺」、「我都會說有找相關產業，那如果沒有相關的話我就會說沒有」。

也有人分析這個問題的重點，強調這題必答，「如果回答產業類別差太多的公司，面試官會覺得你不知道自己想幹嘛」、「我面試的公司幾乎都有問這個問題，但他們只是想知道我是不是亂槍打鳥，想知道面試者是不是根本不知道自己想做什麼」、「回答跟這間公司齊名的相關公司，並且了解當下面試公司的優勢，不只是優點而已」，並提醒「一生只投你一間這種矯情的回答還是免了」。