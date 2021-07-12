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公職跌落神壇？ 過來人指少了「這兩點」：的確大不如前

聯合新聞網 / 綜合報導
畢業季撞上國內疫情，一個月內有6萬個新鮮人工作機會隱形蒸發。圖為台大就業博覽會。 圖／本報資料照片
畢業季撞上國內疫情，一個月內有6萬個新鮮人工作機會隱形蒸發。圖為台大就業博覽會。 圖／本報資料照片

不少人在大學畢業後，會選擇收入較穩定且福利好的工作，對此便有一位網友說明，前幾年有一陣子，每年國考人數都創新高，且風評都很高，但沒隔幾年，現在大眾對於公職的想法卻變成「過太爽」或「耍廢」，再加上薪水幾乎沒調過、領的又少，讓他不禁好奇「不知道是何時開始變成這樣的？」

原PO以「公務員是怎麼突然跌落神壇的」為題發文說明，之前交往對象聽到公務員也會稍微加分，現在卻突然人人喊打，且薪水幾乎沒調過、領的又少，要繳的退撫金倒是一直在漲。他更說明，景氣好的時候，被笑沒本事才當公務人員，而景氣不好的時候，又說公務員吸人民的血。

此文一出，不少人針對原PO提及公職的薪水幾乎沒調的論述表示「薪水沒調過？公務員薪水每年固定調」、「公務員那個不是調薪，搞清楚好嗎？」、「薪資隨年資調整還不是調薪，不然那是什麼」。

也有網友補充說明，現在的公職人員福利真的大不如前，差最多的就是少了退休軍公教人員優惠存款18%與年金被砍，「因為以前是真的福利好，有18%還有公保，現在沒了18%，年金也被砍了，連公保什麼時候會倒都不知道，景況的確大不如前了，現在就只是一個不容易被fire的工作」。但也有留言說明，現在的公職還是非常熱門的職業之一，「呃…那個錄取率跟我說跌落神壇」、「人人喊打就是眼睛紅，太羨慕」、「沒變啊，人人喊打就代表很受人羨慕啊」。

薪水 公務員 薪資

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