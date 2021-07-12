麥當勞有正職？ 過來人曝很少店有「店長超級爆肝」

許多學生族會選擇在服務業打工賺錢，其中速食店就是一個熱門選項。有網友好奇發問，「麥當勞真的有正職嗎？」有店員解答，不是每家店都有正職服務員，通常都是某個時段特別缺人，才會從內部人員中挑選員工升為正職。

有網友在論壇Dcard發文表示，「最近想去轉行到麥當勞上班，但查了資料很多說麥當勞的正職是用PT（兼職）去算薪資，官網也說正職薪資27k，想詢問一下前輩們，正職有可能到30k或者低於27k嗎？面試完真的要等很久才能入職嗎？」

其他網友則留言「之前有長輩去當儲備幹部，他好像直接跟總公司應徵，雖然從炸薯條點餐開始實習，但是短期內可以直接當店長或區經理的，只是他本身是有經理人專業的」、「麥當勞正職36k，但要輪三班」、「店長年薪百萬，壓力很大」。

另外有曾在麥當勞工作的網友表示，「麥當勞有正職服務員，但不是每家店都有，「會有正職服務員通常是因為那家店某個時段特別特別缺人，所以就會在那個時段應徵正職服務員，而正職服務員就只需要上那些時段。」他並解釋另有月薪管理組「實襄33000元、襄理36000元、副理42000元、店經理55000元」，負責工作跟正職服務員不一樣，主要負責管理，「實襄最長有8個月檢定時間，時間內檢定沒過就資遣」。