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他求職錄取當天被要求「填1張文件」 網見狂勸退：對你沒好處

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友求職收到錄取通知當天，被雇主要求「先填好1張文件」，許多人一看趕緊勸退他。示意圖／ingimage
一名網友求職收到錄取通知當天，被雇主要求「先填好1張文件」，許多人一看趕緊勸退他。示意圖／ingimage

不少求職面試工作時，收到錄取通知後都非常開心，但就有一位網友分享朋友經驗，表示錄取後卻被雇主要求「入職前先填好離職單」，實在令人納悶，許多網友聽聞後則一面倒勸退他。

這名網友在臉書社團「爆系知識家」發問，他表示假設去面試當天就通知錄取了，也確定說哪天要報到上班，「但是面試那天，雇主要你先寫一張離職單，這樣還要去上班嗎？」

原PO事後也補充，朋友解釋當初是透過人力公司求職，而公司要求他先寫離職單的原因是，由於申請離職一定要三天前告知，「還要回派遣公司寫離職單，但因為有的人覺得還要跑一趟有點麻煩，所以才會讓面試者一開始就先填好離職單，讓大家作業方便」，由於朋友第一次遇到這種讓人摸不著頭緒的狀況，於是請他代為求問。

問題曝光後，網友們紛紛勸退，「不要簽！簽了隨時要你走都行，應該是要你簽才能工作，就跟他說『我拿這個問勞工局看看』」、「建議不要，這樣公司隨時都能資遣員工，還免付資遣費，除非面試當天有錄影存證？」、「當然不能先寫啊，只要簽了名，就代表自己同意自願離職了」、「這別寫，對你沒好處，這公司也別去了」。

其他網友也不禁開起玩笑，「去啊！不要這麼認真上班就好」、「老闆超前部署了」、「這樣也比較沒心理壓力啊～離職單先寫好，到時去新公司一日遊後感覺不合，就隨時可以把離職單丟老闆臉上，大喊：老子不幹了！多爽～」。

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