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上班做出「這舉動」被嗆心機重 網急解釋：這叫生存能力

聯合新聞網 / 綜合報導
在職場上的應對進退是非常大的一門學問 示意圖／Ingimage
在職場上的應對進退是非常大的一門學問 示意圖／Ingimage

職場上的應對進退是非常大的一門學問，日前便有一位網友說明，因為在自己的產品上做了一點小記號，卻被公司學長抱怨心機重，讓他不禁疑惑「我只是比較保護自己也沒想害人啊，這樣算心機重嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文說明，與同事的工作就是生產同樣的東西，但對於自己生產出的東西會做上自己的小記號，沒想到卻被今天上班時，被一個老學長說心機重。但原PO則認為，自己是為了避免產品有瑕疵找不到製作者，卻被說成是心機重，這樣的經歷讓他不滿的哭訴，「只是比較保護自己也沒想害人啊」。

此文一出，不少網友紛紛開始吐槽那名學長，「你這樣人家是要怎麼推託責任」、「會說這種話的人99％，就是會找機會衝康你的人」、「懂得保護自己很好啊，很多地方都明文規定要直接做記號才不會找不到是誰出錯該負責的，那個學長只是氣你這樣做他無法甩鍋而已」、「不負責任的人才會覺得別人心機重吧」。

但也有許多網友認為，「別說避免有瑕疵的找不到是誰，改說為自己生產的東西負責，感覺應該就不一樣了」、「會害人叫心機，保護自己叫生存能力」、「智慧用來保護自己，心機用來算計他人」。

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