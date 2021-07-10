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公職還是「工作首選」？過來人統整：只有一個優點

聯合新聞網 / 綜合報導
畢業季撞上國內疫情低谷，一個月內有6萬個新鮮人工作機會隱形蒸發。圖為台大就業博覽會。 圖／本報資料照片
畢業季撞上國內疫情低谷，一個月內有6萬個新鮮人工作機會隱形蒸發。圖為台大就業博覽會。 圖／本報資料照片

不少人在大學畢業之後，會選擇收入較穩定且福利好的工作，對此便有一位網友說明，之前剛大學畢業時，社會上瀰漫著一種公職人員是首選的風氣，身邊也有很多人從科技業轉職到公職，但相對的，也有很多人在公職待不下去，而轉職到台積電工作，反而過得很開心，這樣的情況不禁讓他疑惑「現在公職人員考試還算熱門首選嗎？」

原PO在PTT上以「現在公職人員考試算熱門首選嗎？」為題表示，剛畢業時，常在新聞上和報紙上看到很多人苦讀七年十年多年考上公職，也有很多棄科技業高薪轉公職的心得分享，但身邊有幾個認識的人，畢業後考入公職不喜歡公職文化，後來跑去台積電過得很快樂，便很好奇現在公職人員考試還算熱門首選嗎？並藉此詢問「這幾年好像沒有看到那麼多相關新聞了，大家會想考公職嗎？」

此文一出，不少有相關經驗的網友便紛紛留言說明，「你做過才知道自己適不適合公職」、「公職只剩鄉下缺有價值去考，直轄市都是被當狗在操，鄉下是乾坐著滑手機等下班，過來人經驗」、「公職就是狗，就是奴畜」、「最近做到想離職了，太認真跟很有能力的人不推薦」。

也有留言說明，公職還是相對穩定的工作，「公職就是一個穩定而已」、「起碼工作穩定，擺爛也不會被裁員」、「公職只有穩定，沒其他優點了」；但有網友認為，公職不適合這些人，「想用心做事會很痛苦，不要以為擺爛很簡單，長官永遠突破你下限，做的很痛苦」、「限制太多，生活苦悶」。

台積電 高薪 PTT

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