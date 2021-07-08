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薪水遭會計「校正回歸」新人曝黑暗內幕 網勸：快離職

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在面試時談的薪水為29000元，但會計得知她薪水比自己多之後，隔天原po薪水瞬間降到25000元，令她相當傻眼。 圖／ingimage
一名網友在面試時談的薪水為29000元，但會計得知她薪水比自己多之後，隔天原po薪水瞬間降到25000元，令她相當傻眼。 圖／ingimage

面試官在面試時都會將公司待遇、薪資、工作內容等告知面試者。一名網友在面試時談的薪水為29000元，但會計得知她薪水比自己多之後就開始閒言閒語，沒想到隔天原po薪水瞬間降到25000元，令她相當傻眼，引起不少網友討論。

一名網友在「爆廢公社」發文，她面試時談的薪水是27000元加上全勤2000元總共是29000元，有三節獎金及年終，沒想到她上班第七天，會計得知原po的薪水比她多1000元後就開始閒言閒語，隔天原po薪水就瞬間降到25000元且沒有全勤、三節獎金及年終，令她氣得直呼，「還有這樣說改就改？太多黑內幕了真心覺得扯」，於是想問問網友們，是否有遇過相同狀況。

網友紛紛勸原po離職，「私下找新工作！找到後離職理由寫出來，因為薪水黑箱作業」、「會計難免會知道全公司人的薪資，但如果因為這樣而雞腸小肚的忌妒人，早早離開也好免得哪天被陷害」、「我也遇過薪水跟剛開始講的不一樣，我立刻就離職」、「我們公司也是不讓員工討論薪水，但就是有人很喜歡到處問，我個人是覺得沒差，領得多要做的相對也比較多啊」。

有網友則認為應該跟勞工局投訴，「可以公布公司名字跟地址嗎？我請我朋友委託勞工局去查順便找消防局去查他們公司的消防設施」、「那就離職跟勞保投訴他，台灣太多這種爛公司了，不然他還是一樣，換工作真的沒什麼，找到適合的才是重點」。

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