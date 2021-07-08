工地打拚四年他曝「真實薪資」 納悶喊：為何大家不想做

職業不分貴賤，各行各業都有值得尊敬之處，不過工作內容與薪資多寡之間的平衡，每個人的取捨則不盡相同。一名網友就分享，自己在工地工作已經超過四年，除了培養一技之長外，薪水也不比其他職業差，但大多數人似乎卻普遍排斥「做工」，讓他好奇直呼「為什麼大家不想做？」

原PO在網路論壇Dcard發文表示，自己投身營造業逾四年，目前主要工作為進行批土的二包工程，基本上一天工時8小時，月休可以排到四天左右，但若想多排一些休假其實也不困難，整體來說算是相當彈性。

至於薪資部分，原PO透露，願意認真工作的話，通常月薪可達到5萬多，有時還有機會接到薪水較優渥的案子，他舉例說道，自己上一場工程金額為21萬，與另一位師傅合作完成，一共耗時21天，平均一個月拿到7萬至10萬元，待遇不會比一般上班族還差。

原PO指出，進入這行以來，他發現除了能培養自身技能外，薪水待遇也不錯，但社會大眾則似乎較排斥從事類似性質的職業，讓他相當不解，困惑直呼「好奇大家對於做工地的，有什麼樣的想法？」

原PO認為，做工地的收入不差，還能培養一技之長，因而好奇大眾普遍排斥做工的原因。 示意圖／ingimage

文章曝光後，網友紛紛留言「不偷不搶，腳踏實地的工作」、「對社會有貢獻，又能養活自己」、「能在工地工作的人真的很厲害，佩服你們的毅力和吃苦的態度」等，對做工地的人感到敬佩；但也有不少人點出「容易受傷、傷身，老了以後可能毛病一堆，錢都拿去看病」、「工地工作除非找到一技之長，不然很難長久」、「錢還可以但環境差，又熱又濕又曬，吸粉塵易受傷且易致殘」。

此外，有人則根據自身經驗分享「很累，所謂認真做是指幾乎沒休假」、「以前做得辛苦一點，但賺得也只是還行而已，對我而言沒辦法做一輩子」、「我女友他爸做工地，年收接近200萬，我也跟去做過，但的確沒有看到什麼年輕人」、「從小在工地長大，看了20幾年其實現在環境跟素質提高許多」、「我爸是做小包工程的，最近也有個年輕人也跑來跟我爸學，真的撐下去發展還是不錯的」。