他嘆從沒準時下班 「壓秒打卡」又被罵 苦主全點頭：社畜日常

公司文化各有不同，有些公司要求員工須嚴格遵守上下班時間規範，有些企業則傾向責任制，只要事情處理得宜，上班時間可以彈性調整。一名網友發文抱怨因為他習慣「壓線打卡」，近日遭到公司主管嚴厲責備，貼文引起網友共鳴。

原PO在Dcard發文「關於上班壓秒」，他在文中好奇詢問廣大鄉民「你們上班會壓秒嗎？」原PO表示自己目前剛出社會半年，「很常壓秒進公司，8點上班，我都會打7：55至7：58的卡，但我從來沒有遲到過。」原PO表示他一直依照習慣壓線進公司，直到昨（7日）被經理罵，「我就想壓秒有嚴重到需要罵人嗎？」

原PO坦言雖然公司特別規定要提早五分鐘進公司打掃環境，「我自己負責的部分都掃得比別人快，提早到也沒有比較多錢。」他直言自己的態度也有點問題，「但就是覺得那麼早去公司也沒有意義。」而且公司也不允許準時下班，原PO無奈表示「我們不能17：00準時下班，規定最早只能打17：05的卡。」

貼文一出釣出一票苦主紛紛表示認同，「可憐的公司文化」、「沒遲到就好，誰會想提早進公司啊⋯提早到我也會先繞去超商買個東西再進去」、「我覺得單純你經理心情不好，你剛好被當出氣筒」、「社畜日常，心有戚戚焉」、「我都壓秒，有時會不小心遲到兩三分鐘，但我同事都提前半小時，然後老闆明顯不爽我，覺得我沒有責任感吧。但真心想問我下班也是事情處理完才走，有時候晚走半小時也不能報加班，公司不覺得也佔我便宜了嗎？」