在家上班拗菜鳥訂餐親送 前輩不認欺壓還嗆：是幫你融入公司

職場菜鳥只能乖乖聽前輩擺布嗎？一名年輕上班族在網路上抱怨，資深同事總是拗他幫忙用外送平台訂餐，居家上班期間也不例外，甚至還要他親自把餐點送上門，且溝通無效，讓他苦不堪言。網友們看了也直呼誇張，勸他「硬起來」反抗。

這名自稱「職場小菜雞」的發文者，在網路論壇「Dcard」訴說上班族辛酸。他表示同部門裡一位工作上沒有直接交集的資深前輩，自從得知他有訂外送平台的免運方案後，每到中午就會逼他幫同事訂餐，甚至自己加班時也硬拗他湊免運，還要等拿到餐點他才能走。不僅如此，跟這位前輩收餐錢，有時多給說不用找，有時卻少給或不給。

最讓他無法忍受的是，連在家上班也無法擺脫前輩的控制。由於他的宿舍與前輩家不遠，前輩每天都要他開團購訂單，並要求他送餐到府，讓他不禁吶喊「我真的不想冒著生命危險只為他溫飽」。

發文者透露曾就此事與前輩溝通，但對方卻不以為然，劈頭就是一連串「說教」，「我不知道現在的年輕人幫個忙都不行耶」、「只不過請你點個餐，又不是沒給你錢」、「你知道我剛進公司的時候做的比你還多嗎？」、「你自己想一想誰在幫你盡快融入公司吧」。

「我到底該怎麼辦啊？」發文者無奈的說，他想過向更高層訴苦，但怕被當成愛打小報告或連小忙都不肯幫的自私鬼，更擔心因此丟了工作。求助無門的他，只好請網友提供意見。

其他網友見狀無不搖頭，勸他不能再這樣下去，並紛紛提供應對方式，「你餐點直接訂到他家，貨到付款，所有資料都填他的，你再去跟他拿午餐」、「直接請他需要免運自己申請方案，連這種事情都不敢說的話以後只會遇到更麻煩的事，而且你都在家上班他還要你出去拿，根本已經超乎常理」、「就說你覺得外送也有風險，所以決定自己煮，所以停掉外送方案了。有時候要自己學會反抗，他就是看你好欺負才會得寸進尺」。

也有網友認為不是所有前輩都值得尊重，「態度硬一點，不要讓別人欺負你，前輩也要講道理」、「他才是你沒辦法融入公司的最大問題吧！討好這種人有什麼用？職場菜也要跟對人，先想想他給你的好處是不是值得為他跑腿」。