「台灣加油站要服務多少車輛？」上網找不到、大企業都愛問的古怪面試題，怎麼解？

摘要 1.「日本有多少支電線桿？」、「芝加哥有幾個鋼琴調音師？」，這類古怪荒唐的面試題目，它真正想考的不是「知道」答案，而是「如何思考」問題。 2.現今網路太方便，許多人習慣「動腦」之前先「動手」，不經思考就Google找答案，容易造成思考退化。 3.「費米推論法」正式訓練以簡單的方式，掌握看似複雜的現象。能廣泛運用在觀測現象、蒐集數據、預測未來等。 4.因此，每當面試被問到稀奇古怪的題目，不妨運用我們已知的數字拼湊起來，透過數字、邏輯推敲，推論出合理估值。

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什麼是「費米推論法」？（Fermi estimate）

「費米推論法」由諾貝爾物理學獎得主恩里科．費米（Enrico Fermi）提出。

「日本有多少支電線桿？」、「芝加哥有幾個鋼琴調音師？」等這類費米推論題目，被喻為是最有效的邏輯思考訓練工具，也是許多科技大廠面試的熱門考題。

它不靠蒐集大量數據，而是藉由邏輯分析、本身的知識及工作經驗進行合理假設，並搭配加減乘除等基本算數快速推算， 在短時間內得到概算數據。

「費米推論法」給管理者的啟示

「日本有多少支電線桿？」、「芝加哥有幾個鋼琴調音師？」當你看到這些題目時，第一個反應是什麼？

是摸不著頭緒？還是上網google一下答案？其實，這類古怪荒唐的面試題目，它真正想考的不是「知道」答案，而是「如何思考」問題。

簡言之，這種問題考的是：「邏輯思考」和「分析推論」能力。

我們每天都會碰到大大小小的問題，例如：想要提升工作效率、希望對方認可自己的提案或企劃、期許計畫及目標能順利達標等。

然而，不是每個人都擅長解決問題，因為許多人從小就深受考試至上的觀念影響，導致「若沒找到正解，思考就沒意義」的結果主義根深蒂固。

此外，現今網路太方便，許多人習慣「動腦」之前先「動手」，不經思考就在網路輸入關鍵字找答案，過於依賴網路搜尋的結果，容易造成思考退化。

這時，費米推論法能派上用場，訓練以簡單的方式掌握看似複雜的現象，能廣泛運用在觀測現象、蒐集數據、預測未來等。

例如，新產品準備要上市，推估可能的市場銷售規模，或是檢驗企業營運模式、預估新事業投資幾年後可以回本等。

適時使用「靠自己」的費米推論法，就不懼怕我們要報告的資料上網找不到，或是資料全是網路蒐集，沒有自己獨立思考的脈絡，因此讓報告過程雜亂無章。

「費米推論法」有哪些實例？

沒有資訊就無法思考嗎？其實我們可以將已知的數字拼湊起來，透過數字推論許許多多的事情。

以「台灣加油站要服務多少輛車？」為例，我們可以這樣估算，訓練自己可能被科技僵化的腦袋。

假設一：車子假設是以台灣每個家戶為單位有車子

假設二：台灣有2,300萬人

假設三 ：台灣每個家庭平均有3人

假設四：80%的家戶有1台車子

利用以上假說，大概可以估算台灣車輛數應該是2,300萬除以3乘以80%，得到613萬輛車。

再者，店家經營也能適用費米推論。

《用數字做決策的思考術》中舉例，想像我們正在經營一家餐廳，最近銷售額持續低迷，煩惱該怎麼提升銷售額時，我們可以這樣幫助思考：

1.每日銷售額＝「平均客單價」乘以「每日來客數」。

2.每日來客數＝每個座位一天有幾個人坐下來吃飯（俗稱「翻桌率」），乘以「座位數」。

因此，我們可以從費米推論法推敲出一些提高營收的方法：

1.增加顧客數：增加店裡座位數，盡量讓許多人用餐，就能增加更多顧客。

2.增加翻桌率：若礙於店家坪數、設備限制無法增加座位，我們還能設法增加翻桌率，建立系統、SOP等提高服務效率。

3.提高客單價：藉由開發新菜單等，拉高客單價。

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