加150萬不賺？被台商大廠挖角 外商工程師猶豫：大家都叫我換

人人都希望從事滿足自我需要的工作，但「好」跟「更好」有時並不容易分辨。一名在外商工作的工程師最近被台商挖角，跳槽的話年薪會增加150萬，但必須擔任管理職，他傾向留現職，然而身邊的人都勸他換，令他猶豫不決。

這名工程師在網路論壇「Dcard」發文，希望網友提供建議。他以表格列出兩家公司的條件，現職A是外商軟體公司，月薪20萬元，每天6～8小時在家工作，無須扛管理責任，優點是工作自由壓力小，缺點是薪資成長幅度慢；新公司B則是台商上市半導體，月薪30萬元，通勤時間10分鐘，工時8小時，需要帶領團隊，優點是公司穩定成長、升遷與加薪機會多，缺點是管理職有壓力。

發文者表示，B公司年薪近400萬，比現職多出約150萬，家人、同事都推薦他去B，但自己比較想留在A，他因此難以抉擇，於是上網尋求各方看法。

網友們對這個選擇題討論熱烈，也分成A、B兩派。A派認為，目前的薪水已經夠高了，應該要選擇能維持生活品質的工作，「舒服又快樂，通勤還有風險和壓力」、「半導體產業、又是當leader，怎麼可能只做8小時？錢雖然差了150萬，但A你有時間可以花錢享受，B的話你要先擔心自己會不會被操死」、「時間就是金錢，多出來的時間就大於150萬了」、「管理真的很麻煩，萬一底下的人出差錯就會找你，而且在家工作不用在公司社交」。

另一派是站在遲早要挑戰B的角度，「磨練自己，哪天出頭天薪水又往上跳」、「錢差太多，再怎麼說最後都還是要轉管理職⋯工程師很難吃到60歲，但管理職有看過」、「如果年紀不大，沒有什麼理由不闖。而且薪水多，公司感覺又可以帶來更多挑戰」、「趁現在賺買房款，肝還是新鮮的時候趕快賣，多累積經驗也方便日後跳槽，不要等面對中年危機再來後悔」、「A成長性不高，工作到最後管理才是真的，如果要年薪1000萬up的話，一定要走管理」。

還有一派則認為要視發文者的個性和生涯規劃而定，「看年紀，是求發展或是求安穩」、「看你自己是安逸的人還是喜歡勇於挑戰的人」、「現階段有成家計畫A，有想要貴貴的東西的夢想B」。

發文者也補充說道，他有10多年的EDA年資，B對他來說確實是挑戰，並透露傾向留A的原因：「B感覺是加薪又加班，實際滿足程度可能略低於A，只有戶頭數字增加的比較快。」