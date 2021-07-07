月入近6萬「像魯蛇」…傳產青年嚮往科技業高薪 網苦勸：別換

追求更高的待遇是人之常情，但得衡量必須付出的代價。一名在傳產工作、每天都能準時下班的青年認為月入5、6萬太少，嚮往科技業朋友的年薪百萬，煩惱是否要換跑道，卻被網友一面倒奉勸「惜福」，不要為了多賺幾萬賠上健康和生活。

「感覺自己很像魯蛇」，一名27歲的網友在網路論壇「Dcard」訴說煩惱。他發文寫道自己念化工系，因經濟上的壓力，大學一畢業就進入一間上市櫃化工廠上班，每天準時下班，不用輪班，平日很少加班，一個月約會在星期六加班3次，底薪5萬6，加上加班費近6萬，年終至少2個月，最多領過8個月，每年會加薪2到3%。

他考慮跳出舒適圈，挑戰新環境，是因為看到念到碩士的朋友在科技業上班第2年就有百萬年薪，雖然知道他很忙很累，「但是年輕不就是要努力打拚嗎？」他擔心這樣安於現狀下去，恐怕要等到10年後才有機會年薪破百。

他表示對自己的收入感到自卑，平常也沒時間炒股，只能定期定額0050、0056，「永遠追不上科技業的朋友」，即使女朋友沒有嫌棄他，仍擔心女友有一天會因他存款不夠厚而離開。越來越焦慮的他，因此詢問網友他該不該換工作？

對於這位27歲的上進青年，網友們一致苦勸他別捨棄這樣的好工作，「人家用肝在換錢，你這樣的薪水已經打趴一堆人了」、「不用輪班有這薪水該偷笑了，很多年薪百萬是靠輪大夜削減生命在換錢的。等你輪過大夜就能體會常日的美好了」、「不需要放棄現有的工作吧，你在這個年紀有他們80%的收入卻有近乎雙倍的時間來做自己想做的事」、「自己身在福中不知福，給你賺再多都是了然，有自己的時間，生活才有意義」。

許多人也建議發文者善用自己的優勢，就不用擔心留不住女友，「健康不好很燒錢的，如果身體壞了什麼都沒有，女友還可能跑掉。如果怕中年失業，就好好理財吧！」、「理財並不是只有炒股票，好好妥善運用準時下班的優勢做點事情吧！每天工時超過12你下班只會想一個人安靜而已，這樣女友才會對郎造」、「如果未來跟另一半組織家庭的話，那也是你們雙方要共同經營的，不用把壓力往自己身上扛」、「薪水多、累得半死，搞不好女友嫌你太忙跑了」。

但也有網友認同他的想法，「我傳產一個月6萬年薪跟你差不多，但我還是想挑戰更高薪，不為別的，就是回頭看當初沒挑戰會後悔，如果換更操的真的做不下去，等老了再換養老工作也不遲啊！」