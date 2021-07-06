他婉拒面試仍收到該公司「三字回覆」 過來人秒搖頭：有地雷

儘管國內新冠疫情確診數下降，但仍有多處爆發群聚感染，因此許多公司在徵才時改採線上面試。有位網友則分享自己的求職經驗，表示他某次婉拒了一間公司的面試通知，但對方卻只回了「3個字」希望自己去面試，讓他不解道「是不是之前拒絕的方式不對，也不太知道接下來拒絕的內容是不是應該要強硬一點」。

原PO在Dcard上以「雖已拒絕面試了…」為題說明，自己才剛畢業，正在找工作中，但因為這間公司的工作內容和自己想要的不太一樣，所以已經拒絕過對方了，沒想到對方卻似乎無視了自己的婉拒，反而傳了訊息「來面試」三個字給原PO。

對此，原PO便覺得有點無奈且困擾的表示「是不是之前拒絕的方式不對，也不太知道接下來拒絕的內容是不是應該要強硬一點，因為是第一次遇到這個狀況」，想藉此貼文詢問廣大網友的意見。

此文一出，不少過來人便紛紛建議原PO「這種一看就是很缺人，要嘛屎缺，要嘛錢少，而且沒有企業會這麼沒禮貌回應，是我直接已讀，刪除順便封鎖該企業，勸你不要傻傻的就過去了（過來人經驗）」、「出來工作六年，第一次看到人資這樣叫人面試的，有很多亂槍打鳥」、「對方也回得太沒禮貌，絕對有問題，別去」。