台灣有可能跟進「週休三日」？ 鄉民看衰：冰島沒有慣老闆吧

近日，國外一項將週休二日延長為「週休三日」的實驗獲得驚人成果，只工作4天的生產力竟然有所提升，這也引起許多PTT鄉民好奇「台灣未來也有可能週休三日嗎？」，意外引發討論。

冰島及英國智庫長期投入「一週只工作4天並減少工時」的實驗， 試驗結果顯示工作效率大幅提升，這項實驗也即將「成真」，目前已獲得英國各黨的45名議員支持、提起國會動議，有望真正立法審查，一舉改變工作體制。

消息被網友轉載至PTT，他表示在他國小時只有週休一日，後來才變成週休二日，「台灣目前都看美國、日本做決定，希望他們也都可以週休三日，大家說好不好？」

鄉民們加入話題討論，對這項提議忍不住吐槽起來，「冰島有慣老闆嗎？我看沒有吧」、「週休三日，每日加班」、「台灣勞碌命」、「台灣不死命輪班就會崩潰了」、「別忘了GG（台積）的競爭力也是高度輪班輪出來的」；也有人幫忙出主意，笑虧「換你來當老闆好了，可以週休七日」、「別說週休三日啦，加班時數先減少再說」、「一些奴工在幫老闆操心，真的是很好笑」。