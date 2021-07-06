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郵局加薪讓年薪多8萬 但網友談工作情況「超血汗的」

聯合新聞網 / 綜合報導
中華郵政自7月1日起，內勤人員每月待遇最高增加4850元，外勤人員增加2494元。聯合報系資料照片／記者趙容萱攝影
中華郵政自7月1日起，內勤人員每月待遇最高增加4850元，外勤人員增加2494元。聯合報系資料照片／記者趙容萱攝影

不少人在大學畢業之後，會選擇收入較穩定且福利好的工作，而日前便有一名網友分享，這個月起郵局月薪不但加薪4850元，再加上各項獎金，一年可以領到近16個月的薪水，讓他不禁好奇的詢問「想請問有人想考嗎？」

原PO在PTT上以「郵局一年+8萬，女孩兒會想報考嗎？」為題說明，這個月起郵局內勤月薪加4850元，再加上自己先前有耳聞，郵局一年保證可領到16.4個月，這樣換算下來，等於可以多領8萬多，讓他疑惑「大家會想要去報考嗎？」

此文一出，不少網友紛紛表示，郵局的工作其實也很辛苦，「郵局很操的啊~」、「至少看到的單位都是忙到翻天，頭腦要清楚」、「郵局感覺沒很好，業務超多」、「郵局早就民營，誰跟你國營」、「郵局超血汗的…」、「一堆政策政府第一個想到的就是郵局，什麼都要支援」，但也有網友說「看單位的，郵局也有超爽缺」。

有留言認為在郵局工作也有許多優點，「非公務員，是優點吧，有勞基法保障」、「我也覺得是非公務員是優點，有勞基法保障欸，薪水又穩定又加薪，很多人擠爆也想進去」、「在這個經濟不好的時候還可以拿到4.4月年終，已經比別人好很多了」、「非公務員、保勞保真的是優點」。

郵局 公務員 PTT 薪水

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