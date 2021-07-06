勞工染疫是否罹職業病 勞部：可透過爭議審議制度救濟

疫情嚴峻，若員工不幸在工作場合中染疫，算不算是職業傷病？勞動部表示，勞工保險被保險人倘不幸染疫，未來於申請勞工保險相關給付時，如果發生是否為職業傷病的爭議，也可以透過爭議審議制度，獲得再次審查的機會。

勞動部說明，為審議勞工保險及就業保險（日後還包括勞工職業災害保險）爭議事項，設有爭議審議之救濟制度，民眾若對於勞保局有關上述保險之原核定事項不服，覺得自身的權利或利益受有損害時，可以填具「勞工(就業)保險爭議事項審議申請書」，向勞動部提出爭議審議的申請。

勞動部統計，不服勞保局核定申請爭議審議尋求行政救濟的案件，今(110)年度1月至5月底止就有1348件，其中傷病給付爭議案件有585件(43.40%)為最高，失能給付爭議案件有302件(22.40%)次之，二者合計占爭議案件比率約6成6。另以審議結果分析，今年(110年)度截至5月底，撤銷原核定案件數為471件，撤銷比率為34.94%，顯示民眾透過爭議審議制度獲得救濟之比率約3成5左右。

勞動部表示，爭議審議制度除了可以讓勞保局再次審視原核定是否合法妥當外，案件審定的意見及結果，亦可提供勞動部及勞保局作為勞工保險及就業保險政策推動與執行改善之參考，使勞工之權益獲得充分保障。相關爭議審議的資訊，請上勞動部便民服務-訴願及勞就保爭議審議業務專區查詢，網址：https://appealweb.mol.gov.tw/。