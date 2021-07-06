搶救失焦的線上簡報！WFH遠距報告不煩惱 6招找回聚焦力

你做過線上簡報了嗎？在家上班或分流上班，近日越來越多人需要透過線上會議視訊，簡報給老闆和客戶聽，但自覺效果和反應比實體簡報差，該如何改善？別懊惱，以下6個祕訣學起來，下次線上簡報表現更完美！

線上簡報與實體簡報大不同。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

● 秘訣一：善用視覺輔助

秘訣一：善用視覺輔助。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

遠距辦公時，有些人會為了節省時間，只用通話或通訊軟體打字來提案或報告，但這很像即興演講，需要很強的簡報功力，不然很難清楚表達自己的意思。

線上簡報建議要讓觀眾看到畫面，使用投影片、文件、或是手繪都可以，才能幫助對方秒懂，增進溝通效率，並讓線上簡報的體驗更好。

秘訣一：善用視覺輔助。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

● 秘訣二：精煉簡報內容

秘訣二：精煉簡報內容。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

人在線上會議時的耐心會比較少，因此簡報內容要非常精簡，推薦你使用：紙一張思考整理術！

任何主題的簡報都圍繞著「Why, What, How 」，把簡報內容設定為解答這三種疑問，並限制自己只能用一張紙濃縮內容，簡報就會精準有力！

實作方法如下：拿一張紙畫出16 個格子；左上角的格子寫上簡報主題，上方列寫「Why, What, How 」；左側欄寫第一、二、三點；接著把內容填進去就好。來看個例子：只要依序說明「Why, What, How 」，就可以精簡有力地完成線上簡報。

秘訣二：精煉簡報內容。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供 秘訣二：拿一張紙畫出16 個格子，上方列寫「Why, What, How 」。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

● 秘訣三：投影片調整法

秘訣三：投影片調整法圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

線上簡報的投影片不用華麗，也盡量少做動畫，以免網路不夠力而lag。直接把紙一張的文字內容，拆開成一張張的投影片即可，例如：將文字內容製作成簡易投影片，就能清楚地進行線上簡報。

秘訣三：投影片調整法。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

● 秘訣四：口語表達密技

秘訣四：口語表達密技。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

想省時間→持續轟炸→觀眾很累

有些人為了想快速的把簡報講完，說話時容易冗長並且連在一起。這會讓觀眾一下子要處理很多資訊，除了消耗心神之外，更容易讓人分心。

建議簡報時可以列點說明，每個重點之間有明顯斷句；每4~6個字做個小停頓。

秘訣四：簡報時可以列點說明，不要太冗長。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

● 秘訣五：觀察自身表現

秘訣五：觀察自身表現。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

線上簡報時，可用平台功能或是手機，將自己簡報的樣子錄下來，持續調整修正，就能讓下一次的線上簡報有更好的表現。

● 秘訣六：不開口也達標

秘訣六：資訊整理齊全，不開口也達標。圖／林長揚製作授權、幸福文化提供

規劃內容→製作文件→取得共識

先用「紙一張」的方式濃縮規劃內容，再製作成簡潔有力的文件，提供給主管、客戶，讓彼此先取得共識，就能節省討論時間，甚至不用簡報。

「紙一張簡報術」淺田卓分享：無紙化時代來臨，才少不了「紙一張」整理技巧！

淺田卓：不論我如何力挽狂瀾，數位溝通今後只加速發展，滲透所有層面。放棄紙本資料的「無紙化」時代已然到來。然而，是否也因為商務溝通更加數位化、通訊軟體讓溝通更簡單便利或遠距工作常態化，而導致人們的「某種能力」退化了呢？

關於這一點，毫不誇張地說，我十年前就感到憂心，進而促使我在二○一五年出版《在TOYOTA 學到的「紙一張」整理術》一書。

這裡說的「某種能力」就是指「思考精煉力」。

前言中提到，我在豐田上班時候幾乎天天都要製作簡報、推動工作用的紙一張資料。

雖然將資料歸納整理成紙一張看似很容易，但在我養成這個習慣之前吃了不少苦頭。

當時的我只能先從模仿前輩的資料開始，不過老實說也只是依樣畫葫蘆。所以每次呈給主管，都是滿篇紅字地退回。來來回回好幾百次，我才終於順利將資料整理成紙一張，並搞懂該問什麼樣的問題。

只要探問事物的「本質」就對了。

● 「這個業務是為了什麼進行的？」

● 「現在發生的問題，它背後的根本原因是什麼？」

● 「採取什麼樣的行動最有效果並且符合現實？」

多虧了非把資料歸納成紙一張的制約，我自然養成探問本質的習慣。我能整理出想法並重新改寫，然後反覆思索，琢磨出更適切的文字，而這個過程中我的思緒會更加清晰，精簡字句的結果結果，資料頁數也跟著減少了。

最終目的就是「紙一張」。

當初為了學會這種思考模式及基本功我經常加班，養成習慣後我還是會為了整理案件用資料而加班到深夜。換作是今天肯定會有人要我趕快下班，但不要單看表面就做判斷。

對我來說，這個過程不是只有製作資料，當我歸納整理內容的同時，也是利用紙一張這個工具精煉自己的工作。

事實上，因為二十幾歲時有磨鍊自己的思考能力，才能成就如今的我，這也是我一輩子的資產。在獨立創業的七年間我的公司一直持續成長，並且出版了六本著作，這些都是拜我在豐田式紙一張培養的「精煉思考力」所賜。

● 正因為精煉想法，才能將資料歸納成「紙一張」。

● 正因為精煉想法，上台簡報時才能簡單扼要。

● 精煉過的言語，才更具說服力。

因此，我做簡報時被人吐槽的機會變少了，就算被吐槽，也因為想法有徹底精煉過，所以不論被問到什麼都能臨機應變。交手幾次後，對方出於安心和信賴感，也就不再需要進行第二、三次的追加簡報。最終我還能用最短時間量產簡報，當你跟我一樣學會紙一張簡報術後也能辦到。

【以上文章摘自《立即見效的紙一張簡報術》、作者： 淺田卓 、譯者： 婁愛蓮、懶人包製作：企業內訓培訓師林長揚製作，授權提供、圖片文字：幸福文化出版社提供】