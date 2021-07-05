2次面試都被打槍！女「多一步驟」秒錄取 內行稱：這點最重要

國內受新冠疫情影響，讓不少大學新鮮人在求職上遇到困難，而許多公司在徵招新人時，除了根據求職者本身的能力外，也會依照在面試中的應對進退來決定是否錄取。對此便有一位網友指出，自己身邊的朋友最近連續面試了兩間公司，卻都被打槍，在第三間公司面試時只改變了一件事，就馬上被錄取，讓他不禁好奇「這是不是也是面試官不能說的秘密啊？」

原PO在PTT上以「去面試 長相好看的人越容易錄取啊？」為題分享，自己的朋友最近準備面試，但因為是線上面試，所以也沒有精心打扮就上線面試了，結果卻都沒下文。而在第三次面試時，朋友便改為畫全妝，沒想到卻馬上被面試官錄取了，讓原PO也不禁疑惑「這是不是也是面試官不能說的秘密啊？真的長得好看的人面試就有優勢嗎？」

此文一出，不少網友便針對原PO的問題作出回應「會影響，尤其越初階或是越靠交際的工作」、「正常吧，路人也是對帥哥和美女的印象比較好啊」、「老問題～事實就是如此」、「這個答案很肯定啊。第一印象就是外表」、「與其說外表是能力，更應該說把自己打理好是態度的表現」。

更有網友針對線上面試建議，「怎麼會天真以為遠隔面試就不必打理自己外表？」、「因為視訊面試本身就很容易尷尬了，鏡頭下容貌又容易顯得狼狽，也比較看不出本人在現場的親和力和反應」。但也有留言說明，其實面試不一定是看外表，重要的其實是第一印象「有信心的表現比較重要」、「我覺得不一定是長得好看，但第一印象很重要」、「我倒覺得長相是其次，不如說有沒有主管緣」。