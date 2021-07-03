因疫情「要載主管上下班」 本想共體時艱 卻落得淒涼下場

國內疫情狀況仍未緩解，三級防疫警戒延長至7月12日，中央也不斷呼籲民眾減少出門，許多企業及公司也開始實施居家辦公或是分流上班，以減少通勤時的人流移動，但日前卻有一名男網友抱怨，因疫情的關係，老闆不希望員工搭大眾交通工具，而需要自行開車上班的原PO，就開始順便載住附近的主管上下班，讓原PO不禁抱怨「很明顯載這主管影響到我工作進度」。

原PO在Dcard上發文說明，自己本來就是開車通勤，但因為疫情關係，老闆就請他順便載住附近的主管上下班。原PO也表示，一開始也覺得共體時艱，便沒有婉拒這個要求，但沒想到的是，原PO與主管的下班時間可能不盡相同，對此公司則協議讓兩人同時下班。

至今已經載主管上下班一個月多後，原PO也補充道，自己總是比較常晚下班的那個，但為了配合主管的時間，會被不停的逼進度趕下班，讓自己壓力很大，「甚至得先載主管回家，自己再回公司繼續忙」，甚至為了下班載主管回家，還被要求不能打加班卡，不但使個人的工作進度被大大影響，也讓原本這個月可能的加薪，因工作進度落後，變成「再看看」。

事後，原PO想向公司申請加油補助也被打槍，只因公司認為原PO只是順路，通勤里程沒有增加，這些誇張的事蹟，不禁讓原PO無奈詢問，「大家如果是我會怎麼辦？」

此文一出，不少網友則紛紛留言建議，「要不要態度強硬一點，以自己工作為主，畢竟搭你的車，當然要看你的行程啊」、「拒絕很難嗎？憑什麼要你載就載」、「以自己的下班時間為主，就說自己工作很趕很急要等你忙完才能載。幾次之後對方應該也會自己離開」、「若是順便的應該要等你忙完吧，載完還要再回來公司真的太悲劇」、「如果你一直載不拒絕，我覺得疫情解封後你還是得一直載主管，有誰有車坐還想花錢坐客運呢」。