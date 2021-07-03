快訊

MLB／現代神獸大谷！破貝比魯斯紀錄還用腳程救了天使

第一線打不到疫苗反而內勤優先？台鐵產工怒斥黑箱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因疫情「要載主管上下班」 本想共體時艱 卻落得淒涼下場

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，因為疫情的關係，老闆要求他開車通勤時順便載住附近的主管上下班。 圖／ingiamge
一名網友抱怨，因為疫情的關係，老闆要求他開車通勤時順便載住附近的主管上下班。 圖／ingiamge

國內疫情狀況仍未緩解，三級防疫警戒延長至7月12日，中央也不斷呼籲民眾減少出門，許多企業及公司也開始實施居家辦公或是分流上班，以減少通勤時的人流移動，但日前卻有一名男網友抱怨，因疫情的關係，老闆不希望員工搭大眾交通工具，而需要自行開車上班的原PO，就開始順便載住附近的主管上下班，讓原PO不禁抱怨「很明顯載這主管影響到我工作進度」。

原PO在Dcard發文說明，自己本來就是開車通勤，但因為疫情關係，老闆就請他順便載住附近的主管上下班。原PO也表示，一開始也覺得共體時艱，便沒有婉拒這個要求，但沒想到的是，原PO與主管的下班時間可能不盡相同，對此公司則協議讓兩人同時下班。

至今已經載主管上下班一個月多後，原PO也補充道，自己總是比較常晚下班的那個，但為了配合主管的時間，會被不停的逼進度趕下班，讓自己壓力很大，「甚至得先載主管回家，自己再回公司繼續忙」，甚至為了下班載主管回家，還被要求不能打加班卡，不但使個人的工作進度被大大影響，也讓原本這個月可能的加薪，因工作進度落後，變成「再看看」。

事後，原PO想向公司申請加油補助也被打槍，只因公司認為原PO只是順路，通勤里程沒有增加，這些誇張的事蹟，不禁讓原PO無奈詢問，「大家如果是我會怎麼辦？」

此文一出，不少網友則紛紛留言建議，「要不要態度強硬一點，以自己工作為主，畢竟搭你的車，當然要看你的行程啊」、「拒絕很難嗎？憑什麼要你載就載」、「以自己的下班時間為主，就說自己工作很趕很急要等你忙完才能載。幾次之後對方應該也會自己離開」、「若是順便的應該要等你忙完吧，載完還要再回來公司真的太悲劇」、「如果你一直載不拒絕，我覺得疫情解封後你還是得一直載主管，有誰有車坐還想花錢坐客運呢」。

疫情 Dcard

延伸閱讀

還是一堆人不配合！ 店員怒控「實聯制5大亂象」：氣到快吐血

外送員收現金「兩坨鈔」 同行一看急提醒：一定要小心

環南市場爆群聚！ 醫急喊「別掉以輕心」：傳染還在進行中

阿伯路邊賣「ㄆㄆㄐ一」？他看了霧煞煞 網秒答：會客語才懂

相關新聞

因疫情「要載主管上下班」 本想共體時艱 卻落得淒涼下場

國內疫情狀況仍未緩解，三級防疫警戒延長至7月12日，中央也不斷呼籲民眾減少出門，許多企業及公司也開始實施居家辦公或是分流上班，以減少通勤時的人流移動，但日前卻有一名男網友抱怨，因疫情的關係，老闆不希望員工搭大眾交通工具，而需要自行開車上班的原PO，就開始順便載住附近的主管上下班，讓原PO抱怨「很明顯載這主管影響到我工作進度」。

面試等不到錄取！她問人資得到7個字回答 過來人直言機會不大

面試是進入職場的第一步，公司企業會依照求職者的學歷、工作經驗、專長，以及面談的印象來延攬人才，而許多人也一定都經歷過面試後等待通知的空窗期，一名女網友日前詢問人資結果，沒想到卻得到7個字回覆，讓她不懂到底是什麼意思，但過來人一看認為錄取的機會不大。

【最冷求職季／上】疫情突襲讓6萬工作機會消失 電子、製造業卻大缺工

受疫情襲擊，全台5月進入三級警戒，原本要在6月熱鬧登場的求職戛季然而止，疫情下各產業職缺的消長，猶如未來「慘」業大預演，尤其觀光、餐飲、美容美髮等服務業相關科系應屆畢業生，這段期間投出去的履歷幾乎石沉大海。求職市場的變化，是否導致今年大學錄取科系分數大洗牌？學生又該如何對準潮流，避免「畢業即失業」？

勞動部建數位學習平台 在家提升職場競爭力

新冠肺炎3級疫情警戒持續，民眾面對疫情不便出門可考慮上數位學習課程，勞動部勞動力發展署建置「勞動力發展數位服務平台」，提...

領不到紓困金好崩潰 這家公司直接發一萬加碼防疫保單

隨著新冠疫情嚴峻，全國三級警戒延長至7月12日，不少產業、商家生計因此受到影響，正愁申請不到紓困補助。然而患難見真情，部分公司仍暖心發送防疫津貼。

電商行銷是夢幻職業？ 他掀「殘酷現實」：沒有想像的美好

因疫情衝擊，宅經濟爆發式成長也帶動電商產業，近幾年，電商產業成為許多大學生的夢幻工作，不過有網友則表示，「行銷沒有你想像的那麼美好」，進去之後才發現跟自己想得不一樣而破滅，他也分享「電商行銷專員」的工作內容，引起不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。