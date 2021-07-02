快訊

環南確診疫調拚下午5時完成 市場停業3天

【7/2確診地圖】本土新增57例、死亡15例 環南確診案尚未列入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面試等不到錄取！她問人資得到7個字回答 過來人直言機會不大

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友應徵一家公司後卻遲遲等不到回覆，致電人資卻只得到7個字回答。 圖／ingimage
一名女網友應徵一家公司後卻遲遲等不到回覆，致電人資卻只得到7個字回答。 圖／ingimage

面試是進入職場的第一步，公司企業會依照求職者的學歷、工作經驗、專長，以及面談的印象來延攬人才，而許多人也一定都經歷過面試後等待通知的空窗期，一名女網友日前詢問人資結果，沒想到卻得到7個字回覆，讓她不懂到底是什麼意思，但過來人一看認為錄取的機會不大。

這名女網友在《Dcard》發文表示，6月去應徵了一家公司，一個星期後打電話詢問人資面試的結果，但對方卻告訴她「我會再幫妳轉達」，她聽不懂對方想要表達的意思，只好詢問鄉民們的看法，「請問這是什麼意思呢？是他們還在做決定的意思嗎？」

許多網友看了都認為機會不大，「有的根本不會轉達，只是委婉拒絕」、「委婉拒絕，如果應徵上了，他們會主動通知」、「基本上有錄取很快就會打來通知了，通常說主管還在考慮的就代表妳是備胎或沒上」、「通常等一個禮拜以上就是沒有了，除非是很大的公司，甚至到兩個禮拜都有可能，不然原則上人資會打電話先口頭offer，後面寄正式的letter」。

還有過來人建議，「其實妳可以寄信問喔，信件內容上網可以查一下，照樣造句就好，而且信件妳還可以順便promote自己一下。人資要面對的人很多，搞不好也不清楚妳到底是誰，用寫信明確又讓他好安排時間，貿然打電話過去當然也只能轉達，因為可能審核公文還在其他主管手上，當下也沒辦法給妳立即完整回答」。

Dcard 面試

延伸閱讀

說好的職缺不見了 法院判知名電子廠賠償求職者17萬

面試被問「待業原因」怎應對？過來人曝經驗談

入職2個月！他見老闆狂「面試新人」超擔心 網：做好心理準備

面試時才看履歷？ 男困惑面試總因「履歷這點」被刷掉

相關新聞

面試等不到錄取！她問人資得到7個字回答 過來人直言機會不大

面試是進入職場的第一步，公司企業會依照求職者的學歷、工作經驗、專長，以及面談的印象來延攬人才，而許多人也一定都經歷過面試後等待通知的空窗期，一名女網友日前詢問人資結果，沒想到卻得到7個字回覆，讓她不懂到底是什麼意思，但過來人一看認為錄取的機會不大。

領不到紓困金好崩潰 這家公司直接發一萬加碼防疫保單

隨著新冠疫情嚴峻，全國三級警戒延長至7月12日，不少產業、商家生計因此受到影響，正愁申請不到紓困補助。然而患難見真情，部分公司仍暖心發送防疫津貼。

勞動部建數位學習平台 在家提升職場競爭力

新冠肺炎3級疫情警戒持續，民眾面對疫情不便出門可考慮上數位學習課程，勞動部勞動力發展署建置「勞動力發展數位服務平台」，提...

電商行銷是夢幻職業？ 他掀「殘酷現實」：沒有想像的美好

因疫情衝擊，宅經濟爆發式成長也帶動電商產業，近幾年，電商產業成為許多大學生的夢幻工作，不過有網友則表示，「行銷沒有你想像的那麼美好」，進去之後才發現跟自己想得不一樣而破滅，他也分享「電商行銷專員」的工作內容，引起不少網友討論。

暑假打工 桃市就業職訓服務處提醒新鮮人先看公司體質

暑期打工旺季來臨，也有不少畢業生將踏入職場！桃園市就業職訓服務處提醒求職新鮮人應徵前要留意公司是否健全、契約是否合理等問...

終於同工同酬！ 中華郵政7月調薪 每月最高增4850元

中華郵政自2003年改制後，人員薪資因改制前後而異，不滿同工不同酬，中華郵政員工從2019年以來，數度上街頭抗議，爭取鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。