領不到紓困金好崩潰 這家公司直接發一萬加碼防疫保單

隨著新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒延長至7月12日，不少產業、商家生計因此受到影響，正愁申請不到紓困補助。然而患難見真情，部分公司仍暖心發送防疫津貼。

Dcard心情版有網友表示自己是某資訊業公司員工，防疫在家期間收到公司訊息，從照片中顯示，公司依照上班年資制定津貼發放標準，資歷0至3個月領3000元，3至6個月領5000元，6個月以上領10000元，並祝福員工「平安健康」。而原PO自己不僅收到了公司的1萬元補助金，甚至公司也幫全體員工額外保了肺炎險，讓他開玩笑稱「說不定哪天就發疫苗了」。

該文貼出後引起網友讚嘆，有人詢問是否有縮減工時或放無薪假？原PO表示公司並無縮減工時和放無薪假，在6月中開始輪班。不少人看了後大推該公司是「佛心公司，求內推」、「幸福企業」、「好想知道是哪間」、「根本天使公司」、「別人的公司……」

也有其他網友貼出自己公司的津貼補助及防疫物資，包括補助車費、防疫包、護目鏡、口罩、維他命B群、消毒液、快篩及百貨公司禮券等各式各樣的物品。

在眾多曬公司的留言中，也有人抱怨自己的公司明明貼出公告，會按照2至4月的平均上班時數換算防疫津貼，卻被店長告知6月份沒有出勤者不予發放津貼，自己真的「覺得很瞎」，甚至有人因疫情的關係，不只申請不到補助還被裁員。網友除了稱讚佛心公司之外，也為其他人打抱不平，不難看出疫情之下公司福利的兩樣情。