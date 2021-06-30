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暑假打工 桃市就業職訓服務處提醒新鮮人先看公司體質

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
暑期打工旺季來臨，也有不少畢業生將踏入職場！桃園市就業職訓服務處提醒求職新鮮人應徵前要留意公司是否健全、契約是否合理等問題，以免落入不法集團設的陷阱。圖／就業職訓服務處提供
暑期打工旺季來臨，也有不少畢業生將踏入職場！桃園市就業職訓服務處提醒求職新鮮人應徵前要留意公司是否健全、契約是否合理等問題，以免落入不法集團設的陷阱。圖／就業職訓服務處提供

暑期打工旺季來臨，也有不少畢業生將踏入職場！桃園市就業職訓服務處提醒求職新鮮人應徵前要留意公司是否健全、契約是否合理等問題，以免落入不法集團設的陷阱，還沒賺到錢就先蒙受損失。

就業職訓服務處指出，隨著現代資訊發達，3C產品使用頻繁，愈來愈多不法業者或詐騙集團在社群網站或Line等通訊軟體刊登求職廣告，以「短期打工」、「低勞動高報酬」等不實條件吸引求職者面試，並於面試時要求提供金融帳戶存摺及金融卡，求職人可能淪為詐騙人頭戶。

社會新鮮人在求職前，應先蒐集應徵公司資料、檢視應徵資訊是否屬實及注意面試時間地點，面試時，也要留意工作內容是否屬實、面試過程是否過於草率、以及勞動條件和報酬是否合理。另外，也不要繳交不明費用，不買公司產品，更不要簽署不了解的契約文件和從事非法工作。

就業職訓服務處長劉玉儀指出，桃園去年一整年接獲求職者陳情檢舉案件共44件，不少人遇到狀況是面試才發現工作與徵才廣告不同，而7、8月是畢業生踏入職場、學生暑期打工的旺季，有鑑於此，服務處每年都會配合相關單位專案加強稽查，去年查了800多件均無違規。

劉玉儀也提醒雇主，若提供職缺的經常性薪資未達新臺幣4萬元，應公開揭示或告知薪資範圍，違者可處6萬至30萬元罰鍰。想找工作或是暑期打工的民眾若有疑問，也可以撥打諮詢專線03-3386165諮詢，將有專員服務。

面試 求職

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