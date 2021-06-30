聽新聞
test
0:00 / 0:00
暑假打工 桃市就業職訓服務處提醒新鮮人先看公司體質
暑期打工旺季來臨，也有不少畢業生將踏入職場！桃園市就業職訓服務處提醒求職新鮮人應徵前要留意公司是否健全、契約是否合理等問題，以免落入不法集團設的陷阱，還沒賺到錢就先蒙受損失。
就業職訓服務處指出，隨著現代資訊發達，3C產品使用頻繁，愈來愈多不法業者或詐騙集團在社群網站或Line等通訊軟體刊登求職廣告，以「短期打工」、「低勞動高報酬」等不實條件吸引求職者面試，並於面試時要求提供金融帳戶存摺及金融卡，求職人可能淪為詐騙人頭戶。
社會新鮮人在求職前，應先蒐集應徵公司資料、檢視應徵資訊是否屬實及注意面試時間地點，面試時，也要留意工作內容是否屬實、面試過程是否過於草率、以及勞動條件和報酬是否合理。另外，也不要繳交不明費用，不買公司產品，更不要簽署不了解的契約文件和從事非法工作。
就業職訓服務處長劉玉儀指出，桃園去年一整年接獲求職者陳情檢舉案件共44件，不少人遇到狀況是面試才發現工作與徵才廣告不同，而7、8月是畢業生踏入職場、學生暑期打工的旺季，有鑑於此，服務處每年都會配合相關單位專案加強稽查，去年查了800多件均無違規。
劉玉儀也提醒雇主，若提供職缺的經常性薪資未達新臺幣4萬元，應公開揭示或告知薪資範圍，違者可處6萬至30萬元罰鍰。想找工作或是暑期打工的民眾若有疑問，也可以撥打諮詢專線03-3386165諮詢，將有專員服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言