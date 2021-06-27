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有碩士學歷在軟體業薪水會增嗎？ 過來人曝真相：能力是其次

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，最近剛好有朋友問他要不要考研究所洗學歷，於是他就好奇詢問廣大網友「碩士學歷對薪水影響大嗎？」 示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，最近剛好有朋友問他要不要考研究所洗學歷，於是他就好奇詢問廣大網友「碩士學歷對薪水影響大嗎？」 示意圖／ingimage

不少人大學畢業後會考慮繼續升學，不外乎就是希望未來能獲得好的薪資收入及工作環境。日前就有一名網友在《 Dcard 》中PO文提到，自己從國立後段大學學士畢業，目前工作是一名軟體工程師，一個月的薪水大概40K，最近剛好有朋友問他「要不要考研究所洗學歷」，於是他就好奇詢問廣大網友「碩士學歷對薪水影響大嗎？」

原PO在文中表示，目前作為一名軟體工程師已經一年了，工作還算輕鬆但月薪大概就40K，剛好有朋友問考研究所洗學歷的事情，他想了很久後認為可以試試看，因此就問道「如果能考上台清交資工所，有了碩士的學歷在這一行會讓薪水上升很多嗎？在能力或是技能上，跟學士畢業的會有什麼差別嗎？」

PO文一出後，隨即引來大批網友留言，紛紛留言回應，「薪水一定會上升」、「薪水一定有感吧，但能力跟個人造化關係比較大」、「初期公司的入場門檻蠻重要的，後期就是看碩士期間的技能」、「一個月如果多個5000乘上年終幾個月，再乘分紅，其實年薪就差很多」、「資工碩士跟學士至少差1萬」、「電資碩CP值高，就算非四大、四中二科碩，薪水還是有感的差別」、「博士薪水再高」。

也有不少過來人分享，「之前去面試就覺得，台灣人先看學歷，有沒有能力是其次」、「一線IC現在起薪就快80K，你現在的兩倍」、「軟體業學士出去不容易高薪的，相信我」、「以台灣的薪資結構來講，應該比較高的都是一線IC或是半導體工廠，那基於你是不是曾經參加過比賽，或實習直接拿到offer之類的，碩士學歷其實就是最基本的面試門檻」。

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