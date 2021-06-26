同酬不同工！28K女貼「超扯」工作內容 委屈：同事幫訂下午茶就好

日前一名網友分享，本身是觀光系畢業後，第一份工作就是在科技業當行政，每天除了要自己思考建立系統架構，還要負責翻譯文件、看法規、寫程式等工作，但月薪卻只有30k。然而奇怪的是，有個同期的女生和自己領同薪資、同職位，但每天只需要負責做簡報及表格，偶爾發發信，幫忙訂下午茶就好，這樣同酬不同工的狀態讓她男友建議自己快點換工作，讓她想藉此發文詢問網友建議。

原PO在Dcard上發文說明，自己的月薪是30k，但實領卻只有28k，而自己是工程師的男友則表示，這樣的工作內容早就超過28k的價值，建議原PO趕快離職，「一邊騎驢找馬一邊耍廢」，若遇到程式就跟主管說太難了自己不會，這樣對方就不會把工作丟來。

對此，原PO則解釋，自己一方面覺得男友說的合理，一方面又覺得對不起主管，因為主管對一直都對自己還不錯，氣氛也跟朋友一樣，但目前仍無法直白的向主管說明，自己現在這種同酬不同工的情況，因為自己還是剛進公司八個月的新人。原PO無奈詢問道，這樣是等到要調薪的時候，「反應自己的薪水想要比那個女生高嗎？」還是向男友說的一樣直接離職。

此文一出，不少網友便紛紛留言給原PO建議，「爭取看看調薪呢？」、「必須調高」、「雖然薪水低，但至少工作內容可以訓練你，建議先不要偷懶，說不定對以後跳槽會有幫助」、「看起來不像行政的工作內容，這至少34k，想請問完整的工作職稱是？」、「學得差不多的時候就離職，公司一定會多給你錢 」。